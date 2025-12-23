Podcast TMW Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma

Un attacco frontale. Clamoroso. Gian Piero Gasperini non le ha mandate a dire e dopo la sconfitta contro la Juventus, è andato dritto per dritto puntando l'indice verso i centravanti della Roma. Dichiarazioni che sembrano mettere alla porta anche Evan Ferguson, dopo averlo fatto con Artem Dovbyk. Ma perché lo ha fatto? Cosa accadrà ora?

Tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

Le parole di Gasp

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa e ha mandato anche messaggi legati al mercato: "Non so se arriva qualcosa dal mercato, però il mercato è un'opportunità. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Sono soddisfatto della prestazione fatta, sta giocando con uno spirito encomiabile. Ma avendo perso con Juve, Inter e Napoli ci manca uno scalino. È già abbastanza vicina ma siamo in una piazza e società importante, dobbiamo ambire a migliorarci. Spero che il mercato ci possa aiutare, ma non è facile".

Su Ferguson?

"Anche nel ruolo da centravanti scelgo sempre Dybala. Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala. Se il centravanti è questo scelgo Dybala".

Ecco di seguito il tabellino della gara:



Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (16' st Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (44' st Kostic); Yildiz (44' st Miretti), Conceiçao (16' st Zhegrova); Openda (38' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé (11' st Baldanzi ), Pellegrini (7' st Bailey, 28' st El Shaarawy); Dybala (11' st Ferguson). A disp.: Gollini, Vasquez, Hermoso, Ghilardi, Sangaré, Tsimikas, Angelino, Pisilli, Bah, Mirra. All.: Gasperini

Arbitro: Sozza

Marcatori: 44' Conceiçao (J). 25' st Openda (J), 30' st Baldanzi (R)

Ammoniti: Soulé (R), Conceiçao (J), Koné (R), Cristante (R), McKennie (J)