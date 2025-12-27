TMW Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo

Che la Salernitana si sarebbe mossa sul mercato, alla ricerca dei giusti innesti per riprendere al meglio il cammino nel nuovo anno solare, era già cosa nota, ma adesso arrivano anche le prime certezze in merito ai rinforzi che i granata apporranno ai propri reparti della squadra guidata da mister Giuseppe Raffaele, che riprenderà il proprio cammino domenica 4 gennaio sul campo del Siracusa.

Uno dei primi rinforzi, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sarà a centrocampo perché è tutto fatto per l'arrivo di Giuseppe Carriero dal Trapani, che con i campani firmerà un anno e mezzo di contratto (scadenza quindi fissata al 39 giugno 2027); l'accordo di massima c'è già, ma chiaramente si dovrà poi attendere il via ufficiale delle operazioni della sessione invernale, fissato al 2 gennaio. Già da tempo il club seguiva il giocatore, e i frutti del lavoro si vedranno a breve.

Non sarà però questo l'unico volto nuovo per la formazione del presidente Danilo Iervolino. Il club infatti ha in uscita Mauro Coppolaro, ma per il classe 1997 c'è già una soluzione pronta, che vedrà uno scambio con l'Arezzo: Coppolaro, infatti, si trasferirà in Toscana, mentre il percorso inverso lo farà Matteo Arena, che sarà appunto il volto nuovo della Salernitana.