Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"

Filip Stankovic, portiere Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sulla Virtus Entella nel pomeriggio di oggi. Queste le parole riportate dai canali ufficiali del club lagunare:

“Oggi per me è stata una partita difficile, devo sempre stare concentrato per tutti i 90 minuti perché ogni finale di gara può essere imprevedibile. Sono contento per la vittoria, era importante oggi portare a casa i tre punti. Questo pomeriggio abbiamo fatto una buona partita per 70 minuti, poi abbiamo sofferto insieme negli ultimi attimi; siamo un gruppo unito, oggi ci siamo difesi tutti insieme, cosa che forse all’inizio dell’anno era venuta un po’ meno. Negli ultimi due mesi stiamo raccogliendo ciò che di buono abbiamo seminato in passato, continuiamo così affrontando partita dopo partita.”