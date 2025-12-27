Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Verona, ha espresso un commento anche sul nuovo arrivato Niclas Fullkrug: "Niclas è arrivato sorridente di essere arrivato al Milan e molto volenteroso. Ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. La prima mia sensazione è che era molto sorridente e molto contento di essere arrivato al Milan. È indietro di condizione, ha bisogno di lavorare. In questa settimana gli verrà messo minutaggio nelle gambe e ci potrà essere contro il Cagliari".

Poi, la conversazione si è spostata sulla possibile partenza di Christopher Nkunku, fin qui deludente: "A volte ci sono giocatori che arrivano e hanno bisogno di più tempo per inserirsi, anche per questione caratteriali. Ha una tecnica molto importante a vederlo negli allenamenti. Sono fiducioso, lui deve esserlo perché è in un ambiente che lo vuole e aspetta che faccia gol".

Sul cartellino da 40 milioni di euro dell'attaccante francese Allegri ha infine dichiarato: "Penso sia un discorso di inserimento. Il campionato italiano è molto formativo, ed è il secondo più bello al mondo dopo quello inglese. È molto più difficile. Hai meno spazi, ti giocano addosso, c'è molta più malizia, le partite sono più sporche. Magari ha bisogno di un pochino in più di tempo per adattarsi".

