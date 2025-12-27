Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"

Costretto a rimandare ancora l'appuntamento con la Vittoria il Bari, i biancorossi hanno diviso la posta nell'ultimo appuntamento del 2025 con l'Avellino. Vincenzo Vivarini non riesce a festeggiare il primo successo alla guida dei "galletti" in serie B ma si mostra soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dalla squadra. Ecco la sua analisi ai microfoni di Tuttobari:

"È chiaro che abbiamo puntato tutto sulla vittoria, oggi la squadra ha dato tutto in campo. Dovevamo andare a duello e lottare su ogni pallone, chiaramente manca di qualità ma a me interessa soprattutto lo spirito. I ragazzi hanno risposto sotto l'aspetto caratteriale e di voglia. Meritavamo di più noi, abbiamo avuto cinque occasioni pulite da gol. L'Avellino ha tirato pochissime volte in porta, la strada è ancora lunga per ottenere tutto ciò che vogliamo".

Poi aggiunge: "Noi ci aspettavamo che l'Avellino cambiasse modulo, il problema è stato l'aspetto atletico. Quando si gioca a ritmi alti abbiamo patito questo aspetto. Loro hanno avuto più freschezza di noi e con i cambi hanno avuto una spinta maggiore. Noi dovevamo avere più forza per raddoppiare. Se non la chiudi, di conseguenza dobbiamo accettare questo verdetto. Oggi è stata una partita giusta sotto l'aspetto mentale. Ma non basta perché dobbiamo avere la forza di vincere le partite. Bisogna alzare la qualità del gioco e attaccare meglio la profondità. Mane lo ha fatto molto bene".

Successivamente l'analisi si sofferma sui singoli: " Gytkjaer ha lottato con tanta applicazione e si è dato tanto da fare. Purtroppo tutti i cambi li ho fatti per problemi e per evitare che qualcuno non ci lasciasse a piedi". Infine le sue aspettative sull'imminente campagna acquisti invernale: "Venendo qua io sono venuto a rischiare. Purtroppo non c'è un solo problema, ma ce ne sono diversi. Adesso abbiamo questa settimana ma si lavora tutti i giorni. Nel mercato di gennaio bisogna avere la capacità di trovare quelli che non giocano ma che abbiano le potenzialità per darci una mano. A livello mentale ci vuole gente fresca e pulita".