Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"

Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"TUTTO mercato WEB
ieri alle 22:57Serie B
Stefano Scarpetti

Costretto a rimandare ancora l'appuntamento con la Vittoria il Bari, i biancorossi hanno diviso la posta nell'ultimo appuntamento del 2025 con l'Avellino. Vincenzo Vivarini non riesce a festeggiare il primo successo alla guida dei "galletti" in serie B ma si mostra soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dalla squadra. Ecco la sua analisi ai microfoni di Tuttobari:

"È chiaro che abbiamo puntato tutto sulla vittoria, oggi la squadra ha dato tutto in campo. Dovevamo andare a duello e lottare su ogni pallone, chiaramente manca di qualità ma a me interessa soprattutto lo spirito. I ragazzi hanno risposto sotto l'aspetto caratteriale e di voglia. Meritavamo di più noi, abbiamo avuto cinque occasioni pulite da gol. L'Avellino ha tirato pochissime volte in porta, la strada è ancora lunga per ottenere tutto ciò che vogliamo".

Poi aggiunge: "Noi ci aspettavamo che l'Avellino cambiasse modulo, il problema è stato l'aspetto atletico. Quando si gioca a ritmi alti abbiamo patito questo aspetto. Loro hanno avuto più freschezza di noi e con i cambi hanno avuto una spinta maggiore. Noi dovevamo avere più forza per raddoppiare. Se non la chiudi, di conseguenza dobbiamo accettare questo verdetto. Oggi è stata una partita giusta sotto l'aspetto mentale. Ma non basta perché dobbiamo avere la forza di vincere le partite. Bisogna alzare la qualità del gioco e attaccare meglio la profondità. Mane lo ha fatto molto bene".

Successivamente l'analisi si sofferma sui singoli: " Gytkjaer ha lottato con tanta applicazione e si è dato tanto da fare. Purtroppo tutti i cambi li ho fatti per problemi e per evitare che qualcuno non ci lasciasse a piedi". Infine le sue aspettative sull'imminente campagna acquisti invernale: "Venendo qua io sono venuto a rischiare. Purtroppo non c'è un solo problema, ma ce ne sono diversi. Adesso abbiamo questa settimana ma si lavora tutti i giorni. Nel mercato di gennaio bisogna avere la capacità di trovare quelli che non giocano ma che abbiano le potenzialità per darci una mano. A livello mentale ci vuole gente fresca e pulita".

Articoli correlati
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show! Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show!
Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue... Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue
Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortifero Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortifero
Altre notizie Serie B
Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato" Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto... Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show! Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show!
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta
Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue... Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue
Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito" Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"
Serie B, i migliori portieri dopo la 18ª giornata: Joronen prende il largo Serie B, i migliori portieri dopo la 18ª giornata: Joronen prende il largo
Serie B, i migliori giocatori dopo la 18ª giornata: Ghedjemis trascinatore Serie B, i migliori giocatori dopo la 18ª giornata: Ghedjemis trascinatore
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
2 28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no
3 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
4 Il City è cambiato, Guardiola: "L'anno scorso l'avremmo persa 10 volte su 10"
5 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.1 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.2 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
Immagine top news n.3 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.4 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.5 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.7 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: "Allenatore esigente e maestro di calcio"
Immagine news Serie A n.2 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo di più"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Yildiz: "Spalletti voleva cambiarmi? Fortunato che la palla non sia uscita"
Immagine news Serie A n.6 A Pisa un Buffon contro la Juventus: debutto per Louis, sotto gli occhi di mamma Seredova
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show!
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue
Immagine news Serie B n.6 Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Immagine news Serie C n.2 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.4 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.5 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?