Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"

Serie C al momento ferma per la sosta natalizia, con il campionato che riprenderà nel weekend del 3 gennaio: data nel quale prenderà il via il girone di ritorno, e che succederà di un giorno all'apertura della sessione estiva del calciomercato. Che tra le formazione attive - complici sia il cambio in panchina che i tanti infortuni - vedrà sicuramente l'Union Brescia.

A confermarlo, nei giorni scorsi, il presidente Giuseppe Pasini: "Prenderemo una punta importante, stiamo tenendo sotto osservazione Lescano ma è un'operazione complicata dal punto di vista economico. Il ritorno di Bisoli? ha avuto la pubalgia e ora è guarito, da parte della stampa c'è pressione per farlo tornare e lui verrebbe volentieri a Brescia ma non c'è solo lui nel nostro taccuino. Balotelli? Devo preservare i valori di questa società, in questo momento non fa parte del progetto".

Su Facundo Lescano, nei giorni scorsi, così il Ds dell'Avellino Mario Aiello: "Palumbo è un giocatore dell'Avellino che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale: ci auguriamo una crescita con lui, ma se dovesse presentarsi un'offerta da categorie superiori, molto importante, se ne parlerà. Non c'è nulla, almeno per adesso, neppure per Lescano, che è un professionista, si sta allenando e sta facendo bene. Certamente, non sta giocando molto, ma vediamo come si evolverà il mercato, al momento è un nostro giocatore". Che sia un primo indizio?