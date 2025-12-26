Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter

In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e InterTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

In Champions League il cammino delle italiane non è stato esaltante con due squadre su tre che hanno salutato in anticipo la competizione: l'Inter infatti è stata eliminata già ai preliminari, e successivamente anche dalla nuova Women's Europa Cup, con Juventus e Roma che sono invece approdate alla nuova formula della massima competizione europea.

Per le giallorosse questa campagna oltreconfine è stata più che deludente con due pesanti sconfitte in avvio – contro colossi come Barcellona e Real Madrid – da cui non si sono più riprese non riuscendo a vincere neanche contro squadre alla propria portata col risultato di finire eliminate in anticipo e con l'ultima, e sola, vittoria ottenuta in Europa che ha alimentato i rimpianti visto che la qualificazione agli ottavi era alla fine a un passo e sarebbe bastato non steccare contro le belghe dell'OH Leuven per avanzare. Inutile però piangere sul latte versato con questa campagna continentale che però dovrà essere d'insegnamento per evitare in futuro si ripropongano gli stessi errori e limiti.

Discorso diverso per la Juventus che fino all'ultima giornata è stata in corsa anche per i primi quattro posti e può rammaricarsi solo per due gare contro Lione e Bayern Monaco – entrambe qualificate ai quarti - che avrebbero potuto aprire altri orizzonti con un pizzico di attenzione e fortuna in più: contro le francesi infatti le bianconere hanno dilapidato un ampio vantaggio (3-0) raccogliendo solo un punto, mentre contro le tedesche arrivò una sconfitta allo scadere. La Juventus ha comunque dimostrato di potersela giocare con le formazioni più forti d'Europa, di farlo alla pari e a viso aperto non avendo mai subito goleade ed essendo sempre rimaste in partita. Ora ad attenderle ci sarà l'insidioso Wolfsburg – molto temibile in attacco, ma apparso fragile in difesa – e poi eventualmente una rivincita con il Lione. Per provare a scrivere un altro pezzo di storia e tornare ai quarti di finale dopo 4 anni, e contro la stessa rivale d'allora.

CLASSIFICA
1. Barcellona 16
2. Lione 16
3. Chelsea 14
4. Bayern Monaco 13
5. Arsenal 12
6. Manchester United 12
7. Real Madrid 11
8. Juventus 10
9. Wolfsburg 9
10. Paris FC 8
11. Atletico Madrid 7
12. OH Leuven 6
13. Valerenga 4
14. Roma 4
15. Twente 3
16. Benfica 2
17. Paris Saint-Germain 2
18. St. Polten 1

Squadre qualificate direttamente ai quarti di finale: Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco

Squadre eliminate: Twente, Valerenga, Roma, Benfica, PSG, St. Polten

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Atletico Madrid-Manchester United
Paris FC-Real Madrid
OH Leuven-Arsenal
Wolfsburg-Juventus

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Atletico Madrid-Manchester United vs Bayern Monaco
Paris FC-Real Madrid vs Barcellona
OH Leuven-Arsenal vs Chelsea
Wolfsburg-Juventus vs Olympique Lione

Articoli correlati
Fullkrug già in gruppo, Pellegrini ko, le ultime dall'infermeria della Juve: le top... Fullkrug già in gruppo, Pellegrini ko, le ultime dall'infermeria della Juve: le top news delle 18
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Altre notizie Calcio femminile
In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre... USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla... Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina... Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio... Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"... Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel... Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
2 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
3 Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia...
4 Atalanta, qualche errore sul mercato di troppo: 124 milioni non sfruttati a dovere
5 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.1 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.2 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
Immagine top news n.3 Roma e non solo, De Rossi dice tutto: "Non meritavo l'esonero". E parla dei problemi con l'ad
Immagine top news n.4 In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Immagine top news n.5 Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette
Immagine top news n.6 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Immagine top news n.7 Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fullkrug già in gruppo, Pellegrini ko, le ultime dall'infermeria della Juve: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Udinese-Lazio, i convocati di Sarri: riecco Zaccagni, ce la fa anche Isaksen, tutti i nomi
Immagine news Serie A n.3 Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
Immagine news Serie A n.4 Fabregas annuncia alla vigilia del Lecce: "Dossena e Sergi Roberto tornano a disposizione"
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Parma-Fiorentina, i convocati di Cuesta: tornano Circati e Delprato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere il tabù
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Portare cosi tanti tifosi a Palermo è gia una vittoria"
Immagine news Serie B n.4 Modena-Monza, formazioni ufficiali: Massolin titolare, Bianco si affida e Mota-Keita
Immagine news Serie B n.5 Venezia-Virtus Entella, i convocati di Stroppa: Adorante fermato dalla febbre. Out Franjic
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa in vista dell'Entella: "Adorante ha la febbre. Per Bjarkason infortunio serio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.3 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.4 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.5 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.6 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?