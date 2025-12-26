In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter

In Champions League il cammino delle italiane non è stato esaltante con due squadre su tre che hanno salutato in anticipo la competizione: l'Inter infatti è stata eliminata già ai preliminari, e successivamente anche dalla nuova Women's Europa Cup, con Juventus e Roma che sono invece approdate alla nuova formula della massima competizione europea.

Per le giallorosse questa campagna oltreconfine è stata più che deludente con due pesanti sconfitte in avvio – contro colossi come Barcellona e Real Madrid – da cui non si sono più riprese non riuscendo a vincere neanche contro squadre alla propria portata col risultato di finire eliminate in anticipo e con l'ultima, e sola, vittoria ottenuta in Europa che ha alimentato i rimpianti visto che la qualificazione agli ottavi era alla fine a un passo e sarebbe bastato non steccare contro le belghe dell'OH Leuven per avanzare. Inutile però piangere sul latte versato con questa campagna continentale che però dovrà essere d'insegnamento per evitare in futuro si ripropongano gli stessi errori e limiti.

Discorso diverso per la Juventus che fino all'ultima giornata è stata in corsa anche per i primi quattro posti e può rammaricarsi solo per due gare contro Lione e Bayern Monaco – entrambe qualificate ai quarti - che avrebbero potuto aprire altri orizzonti con un pizzico di attenzione e fortuna in più: contro le francesi infatti le bianconere hanno dilapidato un ampio vantaggio (3-0) raccogliendo solo un punto, mentre contro le tedesche arrivò una sconfitta allo scadere. La Juventus ha comunque dimostrato di potersela giocare con le formazioni più forti d'Europa, di farlo alla pari e a viso aperto non avendo mai subito goleade ed essendo sempre rimaste in partita. Ora ad attenderle ci sarà l'insidioso Wolfsburg – molto temibile in attacco, ma apparso fragile in difesa – e poi eventualmente una rivincita con il Lione. Per provare a scrivere un altro pezzo di storia e tornare ai quarti di finale dopo 4 anni, e contro la stessa rivale d'allora.

CLASSIFICA

1. Barcellona 16

2. Lione 16

3. Chelsea 14

4. Bayern Monaco 13

5. Arsenal 12

6. Manchester United 12

7. Real Madrid 11

8. Juventus 10

9. Wolfsburg 9

10. Paris FC 8

11. Atletico Madrid 7

12. OH Leuven 6

13. Valerenga 4

14. Roma 4

15. Twente 3

16. Benfica 2

17. Paris Saint-Germain 2

18. St. Polten 1

Squadre qualificate direttamente ai quarti di finale: Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco

Squadre eliminate: Twente, Valerenga, Roma, Benfica, PSG, St. Polten

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF

Atletico Madrid-Manchester United

Paris FC-Real Madrid

OH Leuven-Arsenal

Wolfsburg-Juventus

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

Atletico Madrid-Manchester United vs Bayern Monaco

Paris FC-Real Madrid vs Barcellona

OH Leuven-Arsenal vs Chelsea

Wolfsburg-Juventus vs Olympique Lione