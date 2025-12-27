Serie B, i migliori giocatori dopo la 18ª giornata: Ghedjemis trascinatore
Il 18° turno di Serie B, l’ultimo del 2025, si è chiuso con una serie di risultati importanti. Il Frosinone, primo in classifica, non va oltre l’1-1 contro l’Empoli, permettendo così al Monza, vittorioso a Modena, di accorciare. Bene Venezia e Palermo; benissimo il Catanzaro al 5° successo consecutivo. In coda, invece, vittorie importanti di Sampdoria e Spezia.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la diciottesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.64 (18)
2. Busio (Venezia) 6.56 (16)
3. Koutsoupias (Frosinone) 6.53 (17)
4. Joronen (Palermo) 6.53 (17)
5. Calò (Frosinone) 6.50 (18)
6. Schiavi (Carrarese) 6.50 (15)
7. Yeboah (Venezia) 6.50 (15)
8. Tiritiello (Virtus Entella) 6.47 (15)
9. Pérez (Venezia) 6.46 (13)
10. Berti (Cesena) 6.44 (18)
11. Klinsmann (Cesena) 6.42 (18)
12. Ciervo (Cesena) 6.41 (17)
13. Massolin (Modena) 6.40 (10)
14. Santoro (Modena) 6.39 (18)
15. Cissè (Catanzaro) 6.36 (18)
16. Pohjanpalo (Palermo) 6.33 (18)
17. Pigliacelli (Catanzaro) 6.31 (18)
18. Doumbia (Venezia) 6.31 (16)
19. Bracaglia (Frosinone) 6.29 (17)
20. Lovato (Empoli) 6.29 (14)