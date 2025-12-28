28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no

Il 28 dicembre del 1972 George Best diventava un nuovo giocatore del Real Madrid... per scherzo. Perché il quotidiano AS, nella sua edizione, parlava dell'accordo fra "Don Santi" Santiago Bernabeu e il nordirlandese, avendo avuto l'ok da parte del Manchester United per farlo arrivare in Spagna. Per dare credibilità alla cosa fu persino pubblicata una foto del Presidente con il calciatore, scattata a Santa Pola.

All'interno dell'articolo c'erano anche i dettagli finanziari per il suo trasferimento. Commissione iniziale di circa 10 milioni di pesetas per il calciatore, più uno stipendio da 50.000 pesetas. Il club gli avrebbe anche fornito un appartamento di lusso a Madrid, più Best avrebbe avuto 30 giorni di ferie all'anno. In più, per una questione di immagine, Best avrebbe dovuto anche tagliarsi i capelli e la barba. Un'imposizione accettata con prontezza pur di giocare con la maglia del Real Madrid. Oltre a cantare l'inno del club nel momento della sua presentazione.

Ovviamente non era vero, seppur migliaia di tifosi ci credettero. Ma in realtà è una storia di pesce d'aprile, perché il 28 dicembre è una giornata di scherzi in Spagna, "El Dia de los Santos Innocente". Quindi no, Best non firmò mai con il Real Madrid, rimanendo allo United fino al 1974.