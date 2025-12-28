Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no

28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi noTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 28 dicembre del 1972 George Best diventava un nuovo giocatore del Real Madrid... per scherzo. Perché il quotidiano AS, nella sua edizione, parlava dell'accordo fra "Don Santi" Santiago Bernabeu e il nordirlandese, avendo avuto l'ok da parte del Manchester United per farlo arrivare in Spagna. Per dare credibilità alla cosa fu persino pubblicata una foto del Presidente con il calciatore, scattata a Santa Pola.

All'interno dell'articolo c'erano anche i dettagli finanziari per il suo trasferimento. Commissione iniziale di circa 10 milioni di pesetas per il calciatore, più uno stipendio da 50.000 pesetas. Il club gli avrebbe anche fornito un appartamento di lusso a Madrid, più Best avrebbe avuto 30 giorni di ferie all'anno. In più, per una questione di immagine, Best avrebbe dovuto anche tagliarsi i capelli e la barba. Un'imposizione accettata con prontezza pur di giocare con la maglia del Real Madrid. Oltre a cantare l'inno del club nel momento della sua presentazione.

Ovviamente non era vero, seppur migliaia di tifosi ci credettero. Ma in realtà è una storia di pesce d'aprile, perché il 28 dicembre è una giornata di scherzi in Spagna, "El Dia de los Santos Innocente". Quindi no, Best non firmò mai con il Real Madrid, rimanendo allo United fino al 1974.

Articoli correlati
25 novembre 2005, si spegne George Best. Pochi giorni prima aveva detto: "Non morite... 25 novembre 2005, si spegne George Best. Pochi giorni prima aveva detto: "Non morite come me"
Oscar Damiani: "Kvaratskhelia è più forte di George Best. Speriamo non abbia la sua... Oscar Damiani: "Kvaratskhelia è più forte di George Best. Speriamo non abbia la sua testa..."
George Best, genio nato a Belfast. Una vita fra donne, alcool e magie con lo United... George Best, genio nato a Belfast. Una vita fra donne, alcool e magie con lo United
Altre notizie Accadde Oggi...
28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no... 28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no
27 dicembre 1988, Marco van Basten vince il suo primo Pallone d'Oro. Dopo l'Europeo... 27 dicembre 1988, Marco van Basten vince il suo primo Pallone d'Oro. Dopo l'Europeo
26 dicembre 2015, Il Leicester perde con il Liverpool. Ma l'Arsenal non ne approfitta... 26 dicembre 2015, Il Leicester perde con il Liverpool. Ma l'Arsenal non ne approfitta
25 dicembre 1973, il Pallone d'Oro è di Johan Cruijff. Per la seconda volta (su tre)... 25 dicembre 1973, il Pallone d'Oro è di Johan Cruijff. Per la seconda volta (su tre)
24 dicembre 1999, Massimo Moratti si veste da Babbo Natale. Prendendo Seedorf e Cordoba... 24 dicembre 1999, Massimo Moratti si veste da Babbo Natale. Prendendo Seedorf e Cordoba
23 dicembre 2016, la Supercoppa italiana si gioca a Doha. Vince il Milan grazie a... 23 dicembre 2016, la Supercoppa italiana si gioca a Doha. Vince il Milan grazie a Pasalic
22 dicembre 1980, si chiude il processo Calcioscommesse. Calciatori assolti 22 dicembre 1980, si chiude il processo Calcioscommesse. Calciatori assolti
Giovanni Leoni, 2 milioni di euro per ogni presenza al Parma. Fermo per infortunio... Giovanni Leoni, 2 milioni di euro per ogni presenza al Parma. Fermo per infortunio
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no
2 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
3 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
4 …con Marco Giannitti
5 Il City è cambiato, Guardiola: "L'anno scorso l'avremmo persa 10 volte su 10"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.1 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.2 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
Immagine top news n.3 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.4 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.5 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.7 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: "Allenatore esigente e maestro di calcio"
Immagine news Serie A n.2 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo di più"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Yildiz: "Spalletti voleva cambiarmi? Fortunato che la palla non sia uscita"
Immagine news Serie A n.6 A Pisa un Buffon contro la Juventus: debutto per Louis, sotto gli occhi di mamma Seredova
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show!
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue
Immagine news Serie B n.6 Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Immagine news Serie C n.2 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.4 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.5 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?