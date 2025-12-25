Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate

USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:23
Tommaso Maschio

Solo pochi anni fa sembrava inimmaginabile che le calciatrici italiane potessero sbarcare nel massimo campionato statunitense, in quella che è una delle patrie del calcio femminile e che vanta la nazionale più titolata al mondo, se non per qualche esperienza al college. Dalla scorsa estate invece la musica sembra essere cambiata con gli occhi dei club nordamericani che guardano sempre più al nostro paese attirati dalla crescita del movimento, testimoniata anche dai risultati della Nazionale, e da costi ancora bassi con la possibilità di mettere dunque a segno colpi importanti senza rischiare di compromettere i limiti di salary cap.

La prima a lasciare il nostro paese è stata Sofia Cantore, attaccante classe '99 che si è affermata con la maglia della Juventus ed è stata fra le protagoniste indiscusse dell'Europeo che ha visto le Azzurre arrivare a un soffio dalla finalissima. Approdata al Washington Spirit la calciatrice si è messa subito in luce con gol e prestazioni importanti arrivando a sfiorare la vittoria in National Women's Soccer League chiudendo la sua stagione con cinque reti in 18 gare.

A seguirla nell'avventura oltre oceano è stata un'altra ex juventina come Lisa Boattin, terzina classe '97, che è approdata a Houston per vestire la maglia delle Dash. Per lei il cammino è stato un po' più tortuoso con cinque presenze totali finali e un ambientamento più lungo ai nuovi ritmi e a un calcio più fisico e atletico rispetto al nostro. Un'esperienza comunque positiva, per lei che ha sempre sognato di approdare nel calcio USA, e che le sta insegnando molto come ammesso in un'intervista recente.

A breve potrebbe raggiungerle un'altra Azzurra come Lucia Di Guglielmo, anche lei terzina classe '97, che – come ammesso anche dal tecnico della Roma – ha ricevuto una proposta contrattuale a cui è difficile dire no. A contendersela sono il San Diego Wave e quel Washintgon Spirit dove troverebbe Cantore ad accoglierla. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma il destino sembra segnato. E chissà che in estate anche una certa Cristiana Girelli, capitana della nazionale e attaccante, non possa realizzare il sogno di volare oltreoceano per chiudere una carriera straordinaria. La classe '91 infatti non ha nascosto che un'esperienza all'estero non le dispiacerebbe e che agli USA non direbbe di no. Non c'è che attendere che un club a stelle e strisce bussi alla sua porta, e a quella della Juventus.

