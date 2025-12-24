TMW Radio Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti

La Roma pensa già al mercato di gennaio. Con Bailey, Ferguson e forse Dybala in uscita, ecco che a fargli posto sarebbero Zirkzee, Raspadori e Dragusin. Ma così i giallorossi a cosa potrebbero ambire in campionato? Ecco la risposta degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Bisogna capire anche chi va via. Sono tre giocatori importanti, poi c'è il campo. Sarà sempre una Roma che lotterà per il posto Champions. Anche perchè qualcuno gli lascerà il posto. Sposo questo cambio di marcia della Roma, che vuole migliorare, soprattutto davanti, ma non so dire se la Roma lotterà per lo Scudetto al di là di un posto Champions".

Daniele Garbo: "Se la Roma dovesse raggiungere i tre obiettivi, potrebbe arrivare tranquillamente in Champions. Napoli e Inter sono più forti, per me non può lottare per lo Scudetto".

Massimo Bonanni: "Sicuramente sono tre giocatori che andrebbero a rinforzare una squadra che si trova nelle parti alte della classifica e darebbe un segnale di 'proviamoci a dare il massimo', a partire dal posto Champions. Dovessero arrivare tutti e tre, metti dentro tre giocatori importanti. Dragusin è uno fisico e adatto a Gasperini, davanti metti due forti ma che non sono centravanti. L'obiettivo sicuro sarà la Champions, poi la fame vien mangiando".

Gianni Bezzi: "Gasperini ha dei problemi in attacco. Nel lotto delle big la Roma è quella che ha segnato di meno. Credo che un giocatore come Zirkzee potrebbe essere ideale per Gasperini".

Simone Braglia: "Lo era già prima da Scudetto, se arrivano già i primi due a completamento di una rosa elevata, metto la Roma tra le favorite per il titolo. Sarebbe superiore a Inter e Napoli, perché la Roma rispetto a queste due ha avuto un cammino difficoltoso per una rosa incompleta ma più continuo. Le altre due hanno meno fame rispetto alla Roma, forse si avvicina più il Napoli a questa mentalità vincente".

Paolo De Paola: "Basterebbe solo Zirkzee, cambia totalmente. Se gli dai uno sfogo offensivo alla Roma, sale di un buon 20-25%. Sarebbe più forte del Milan".