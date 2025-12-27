Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere

Il Como torna ad assaporare il sapore dei tre punti dopo le due sconfitte consecutive con Roma e Inter: netto 3-0 della squadra di Cesc Fabregas, oggi squalificato, sul campo del Lecce nel 17° turno di Serie A. Le reti portano la firma di Nico Paz, Jacobo Ramon e Douvikas.

Como avanti tra le polemiche, espulso Di Francesco

Quello del Via del Mare è un primo tempo rovente. Al 21’ arriva infatti il vantaggio ospite firmato da Nico Paz: il numero 10 manda a vuoto Ramadani, si gira e calcia con forza verso la porta, trovando una deviazione involontaria di Tiago Gabriel che beffa Falcone. Un gol pesante e discusso, con il Lecce che reclama per un fallo precedente. Dopo il check VAR, la rete viene però confermata dal signor Marchetti tra i fischi del pubblico e la rabbia della panchina, con Sottil ammonito e Di Francesco espulso. La reazione del Lecce è più nervosa che lucida. Al 26’ Ramadani prova a suonare la carica con una violenta conclusione da fuori area, murata provvidenzialmente da Diego Carlos. I salentini si affidano soprattutto alle accelerazioni di Sottil, pericoloso al 27’ con una progressione fino al limite dell’area e ancora al 28’, quando prova a inventare per Stulic. Il Como, sul fronte opposto, gestisce con ordine e prova a colpire in ripartenza. Al 37’ Douvikas sfiora il raddoppio con una spettacolare semirovesciata, respinta da Falcone in corner, mentre al 38’ un colpo di testa di Smolcic manca di poco il bersaglio e Kaba tira troppo centralmente per impensierire Butez al 45'. Il Lecce va dunque all’intervallo sotto di un gol e carico di tensione.

Il Como la chiude e dilaga nella ripresa

Il copione della ripresa cambia di poco, perché pur provandoci il Lecce non riesce a far male agli avversari. Al primo vero affondo dei lariani nella ripresa, ecco invece lo 0-2: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Nico Paz inventa per Vojvoda, che mette un pallone al centro velenoso; Douvikas non colpisce, Diego Carlos non riesce nel tap-in, poi sulla sfiora piomba Jacobo Ramon che batte Falcone al 66'. Secondo gol in Serie A per il centrale scuola Real Madrid. Manca solo il tris, che si materializza al 76': invenzione di Nico Paz, stavolta in versione assist-man, e conclusione vincente di Tasos Douvikas, che sigla il suo quarto centro in questo campionato con un perfetto inserimento in area di rigore. Il Como torna a riveder le stelle ed è sesto in classifica, Lecce sedicesimo con 4 punti di vantaggio sulla zona rossa.

