TMW Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano

Esattamente come accaduto nella scorsa stagione, per il Trapani il calciomercato di gennaio si preannuncia decisamente molto movimentato, anche se il tutto sembra vertere per il momento più sulle uscite che sulle entrate. Come già abbiamo anticipato, c'è l'accordo con la Salernitana per il trasferimento di Giuseppe Carriero, ma un altro profilo potrebbe presto salutare la Sicilia: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sul piede di partenza c'è il terzino destro Pietro Ciotti, conteso da Cosenza e Casarano.

Al momento attuale, sembra però essere il Cosenza la destinazione più plausibile, con il club rossoblù che avrebbe già affondato lo scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del classe 1999, ma ovviamente da oggi al 2 gennaio - data ufficiale dell'apertura del calciomercato invernale - altre cose potrebbero cambiare; ci saranno quindi eventuali sviluppi.

Da capire, comunque, come il presidente Valerio Antonini e il suo staff dirigenziale gestiranno tutte queste possibili partenze, che dovranno chiaramente essere in qualche modo compensate, soprattutto alla luce di un girone di ritorno nel quale per altro il numero uno del club ha la convinzione di riavere i punti che gli erano stati tolti e i soldi per il danno. Non resta quindi che attendere le prossime mosse.