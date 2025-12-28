La Juve cresce e vince: il sorriso di Spalletti porta la firma di Kalulu e Yildiz

La Juventus ha battuto il Pisa e i bianconeri allungano la striscia positiva. A regalare i tre punti a Spalletti sono stati Kalulu e Yildiz. La Juventus ha giocato un buon primo tempo, ma il muro del Pisa ha retto bene. Nella seconda frazione di gioco, i bianconeri non sono entrati benissimo in campo e nei primi minuti hanno sofferto. A quel punto Spalletti ha deciso di mettere mano alla panchina e ha fatto entrare David e Zhegrova al posto di Openda e Locatelli. A quel punto la Juventus ha ricominciato a macinare gioco, ma il Pisa è rimasto ben compatto dietro. Dopodiché i bianconeri sono riusciti a muovere bene il pallone e Kalulu si è fatto trovare bene in area e ha sbloccato il risultato. Dopodiché la Juventus ha avuto una gestione un po’ meno attenta nel finale di gara. Ma alla fine i bianconeri, dopo una bella ripartenza, sono riusciti a trovare il secondo gol. Miretti è stato bravissimo in area di rigore a sdraiare mezza difesa del Pisa e poi ha servito David a porta sguarnita. Il canadese, però, non è riuscito a controllare la sfera che è finita nei piedi di Yildiz, che ha segnato il raddoppio. Adesso la Juventus si può godere la domenica guardando le sfide delle altre squadre e poi si tornerà in campo il prossimo weekend contro il Lecce.

Spalletti elogia Yildiz.

Luciano Spalletti, al termine della gara contro il Pisa, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “La partita la cambiano sempre i calciatori con il loro comportamento. Openda è un calciatore da palla in profondità e attacco allo spazio, i centrocampisti non riuscivano ad aver qualità sulla trequarti, quindi era difficile creare qualcosa, soprattutto se ci mancano un po’ i numeri del ‘10’. E Yildiz è il nostro numero 10, deve assumersi le sue responsabilità. Gli voglio bene come a un figlio, so che è quello che può far sterzare la partita da un momento all’altro. Nessuno potrà mai farmi dubitare della sua grandissima disponibilità, della sua personalità e della conoscenza del ruolo importante che ha. Siamo in sintonia. Io posso dirgli le cose e lui deve stare attento. Il Pisa è stato sfortunato con i due pali, si sapeva che sarebbe stata una partita complicata, contro un Pisa che sta bene in campo. Il Pisa deve solo continuare in questa maniera”. Infine, il tecnico di Certaldo ha parlato delle qualità di Edon Zhegrova: “In quella piazzola lì, in quell’uno contro uno nello spigolo dell’area, ho visto in pochissimi avere le qualità che ha lui. E’ uno che ha gli occhiali tridimensionali mentre gioca perché vede anche dietro cosa c’è”.

La soddisfazione di Zhegrova e Yildiz.

Uno degli uomini che ha cambiato il volto della Juventus a Pisa è stato Edon Zhegrova. Il numero 11 bianconero, a Dazn, ha parlato della vittoria dei bianconeri: “La cosa importante è che tutto il gruppo sia stato unito. Voglio mettere le mie qualità a disposizione del gruppo. Ho visto una Juventus compatta per tutta la partita”. Zhegrova ha poi voluto soffermarsi sul lavoro che sta facendo con Spalletti: “Sta provando a migliorarmi anche in fase difensiva, anche se comunque mi veniva chiesta anche nei miei club precedenti e so che nel calcio moderno bisogna avere la doppia fase. Sono stato fuori tanto, non ho giocato moltissimo, ma ora sto dando il mio contributo. La zeppetta? Sono nato con questa qualità, grazie al mister per aver trovato il nome”. Anche Kenan Yildiz, ai microfoni di Dazn, ha voluto commentare la prestazione della Juventus: “Spalletti stava per cambiarmi prima del gol? Io sono stato fortunato che la palla non è uscita prima, così ho fatto il mio gol più facile. Spalletti è un grande allenatore, mi spinge, mi piace. Fa benissimo se mi urla perché so di essere un giocatore importante per la Juventus, mi piace che mi sproni e mi spinga a dare di più”.