Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale

80 minuti di niente, o quasi, e poi due gol e tante polemiche. Udinese e Lazio si spartiscono la posta in palio al Bluenergy Stadium con l'1-1 finale firmato dalle reti di Vecino, con deviazione decisiva di Solet, e Davis, al 95'. Proteste della Lazio per un possibile fallo di mano dello stesso attaccante bianconero.

Primo tempo senza grossi sussulti con le due occasioni migliori capitate sui piedi di Tijjani Noslin a inizio e fine frazione. Il primo squillo dell'attaccante ex Hellas Verona è arrivato dopo sette minuti con un'azione personale dell'olandese che ha poi calciato verso la porta con un destro molto potente che ha scheggiato il palo alla sinistra di Padelli. Nel secondo e ultimo minuto di recupero poi l'altra palla gol: discesa sulla sinistra dello stesso Noslin e tiro a botta sicura da dentro l'area di rigore, ma Kristensen è stato decisivo nel deviare all'ultimo istante in calcio d'angolo.

Nella ripresa il copione non è cambiato di molto, con l'Udinese che ha continuato a mettere tanta intensità in campo senza però mai impensierire più di troppo Provedel. Fino al minuto numero 80, quando la Lazio ha trovato il gol del vantaggio: azione partita da Cancellieri che con coraggio ha sfidato e puntato la difesa bianconera, prima di scaricare il pallone sui piedi di Vecino che ha tirato verso la porta trovando la decisiva deviazione di Solet che ha spiazzato Padelli. Nel finale i friulani hanno provato a trovare il pari, riuscendoci al 95' grazie a una grande giocata di Davis. Possibile fallo di mano a inizio azione dell'attaccante ma dopo un silent check arbitro e VAR hanno deciso di convalidare, tra le proteste dei calciatori della Lazio.