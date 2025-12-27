Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, 17^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match

Fantacalcio, 17^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni matchTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 17^ giornata al fantacalcio.

Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati

ATALANTA (Atalanta-Inter)
A:
B: Scamacca
C: Carnesecchi, De Ketelaere, Zappacosta, Ederson
D: Musah, Krstovic, Zalewski, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Kolasinac, Maldini, Hien, de Roon, Samardzic, Pasalic
E: Sportiello, Brescianini

BOLOGNA (Bologna-Sassuolo)
A: Orsolini
B:
C: Holm, Cambiaghi, Castro, Odgaard
D: Lykogiannis, Ferguson, Zortea, Fabbian, Dallinga, Dominguez, De Silvestri, Rowe, Ravaglia, Miranda, Lucumi, Moro, Pobega, Immobile, Vitik
E: Ilic, Sulemana I.

CAGLIARI (Torino-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra
D: Gaetano, Borrelli, Deiola, Caprile, Luperto, Idrissi, Esposito Se., Kilicsoy
E: Pavoletti, Zappa, Obert, Pintus, Ciocci, Radunovic, Adopo, Prati, Rog, Mazzitelli

COMO (Lecce-Como)
A: Paz
B:
C: J. Rodriguez, Butez, Diego Carlos, Ramon, Douvikas
D: Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Valle, Moreno, Baturina, Caqueret, Smolcic, Perrone
E: Van der Brempt, Posch, Cavlina

CREMONESE (Cremonese-Napoli)
A:
B:
C:
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Terracciano, Vardy, Baschirotto, Vandeputte,Bonazzoli
E: Johnsen, Moumbagna, Bondo, Folino, Pezzella, Sanabria, Sarmiento, Grassi

FIORENTINA (Parma- Fiorentina)
A:
B: Kean
C: Mandragora, Gudmudsson
D: Piccoli, Dodò, De Gea, Fortini, Gosens, Parisi, Fagioli
E: Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Ndour, Pongracic, Viti

GENOA (Roma-Genoa)
A:
B:
C: Martin
D: Frendrup, Ellertsson, Carboni, Thorsby, Malinovskyi, Vitinha, Vasquez, Colombo
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana, Masini, Ekuban, Ekhator, Otoa, Sommariva

HELLAS VERONA (Milan-Hellas Verona)
A:
B:
C:
D: Montipo, Orban, Bernede, Giovane
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati, Oyegoke, Harroui, Bella - Kotchap, Mosquera, Gagliardini

INTER (Atalanta -Inter)
A: Lautaro, Thuram
B: Dimarco
C: Bastoni, Akanji, Barella, Zielinski
D: Frattesi, Bisseck, Diouf, Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Esposito P., Carlos Augusto, Sucic, Sommer
E: Palacios

JUVENTUS (Pisa-Juventus)
A:
B: Yildiz
C: Conceicao, Di Gregorio, Kalulu
D: Koopmeiners, McKennie, Zhegrova, Locatelli, Openda, David, Kostic, Thuram, Cambiaso,
E: Joao Mario, Perin, Adzic, Miretti, Kelly, Rouhi

LAZIO (Udinese--Lazio)
A:
B: Zaccagni
C: Provedel,
D: Marusic, Vecino, Provstgaard, Cataldi, Cancellieri, Gila, Castellanos, Noslin
E: Patric, Mandas, Belhayane, Tavares, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro

LECCE (Lecce-Como)
A:
B:
C:
D: Gallo, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Sottil, Falcone, Tiago Gabriel,
E: Kouassi, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh, Siebert, Kaba

MILAN (Milan-Verona)
A: Pulisic, Rabiot, Leao
B: Maignan, Saelemaekers
C: Pavlovic, Modric, Bartesaghi
D: Loftus-Cheek, Ricci, Tomori, Gabbia
E: Odogu, Balentien, Terracciano, De Winter, Nkunku, Estupinan, Jashari

NAPOLI (Cremonese-Napoli)
A: McTominay, Neres
B: Savic, Hojlund
C: Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, Noa Lang, Rrahmani, Beukema, Politano
D: Olivera, Juan Jesus, Lucca, Vergara
E: Marianucci, Ambrosino

PARMA (Parma-Fiorentina)
A:
B:
C: Valeri, Pellegrino
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ondrejka, Bernabè, Delprato, Benedyczak, Oristanio
E: Djuric, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Sorensen, Circati, Guaita, Estevez, Troilo

PISA (Pisa-Juventus)
A:
B:
C: Tourè
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Aebischer, Semper, Piccinini, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Meister, Angori
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Denoon

ROMA (Roma-Genoa)
A:
B: Soulè, Svilar
C: Konè, Mancini, Cristante, Dybala, Wesley
D: Rensch, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso, Baldanzi, Angelino, Dovbyk
E: Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Tsimikas, Ghilardi,

SASSUOLO (Bologna-Sassuolo)
A:
B:
C: Konè I., Thorstvedt, Volpato, Matic, Laurientè
D: Fadera, Vranckx, Candè, Muric, Doig, Idzes, Muharemovic,
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz, Walukiewicz

TORINO (Torino-Cagliari)
A:
B: Vlasic
C: Adams, Zapata, Simeone
D: Ngonge, Asllani, Maripan, Lazaro, Casadei, Paleari, , Anjorin, Ismajli, Gineitis
E: Pedersen, Dembelè, Tameze Ilkhan, Nije, Abhouklal, Nkounkou

UDINESE (Udinese-Lazio)
A:
B: Zaniolo
C: Solet, Davis
D: Piotrowski, Bertola, Zanoli, Ekklenkamp, Kabasele, Buksa, Karlstrom, , Sava
E: Goglichidze, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Ehizibue, Lovric

Articoli correlati
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 17a giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 17a giornata
Cagliari, Folorunsho dal gol all'infortunio: cosa fare al fantacalcio Cagliari, Folorunsho dal gol all'infortunio: cosa fare al fantacalcio
Fantacalcio, infortunati & squalificati 17^ giornata Fantacalcio, infortunati & squalificati 17^ giornata
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio, 17^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 17^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 17a giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 17a giornata
Cagliari, Folorunsho dal gol all'infortunio: cosa fare al fantacalcio Cagliari, Folorunsho dal gol all'infortunio: cosa fare al fantacalcio
Fantacalcio, infortunati & squalificati 17^ giornata Fantacalcio, infortunati & squalificati 17^ giornata
Fantacalcio, i migliori cinque difensori dopo 16 giornate Fantacalcio, i migliori cinque difensori dopo 16 giornate
Fantacalcio, top & flop della 16^ giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 16^ giornata in Serie A
Fantacalcio, 16^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 16^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 16a giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 16a giornata
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: possibile staffetta tra Bremer e Kelly, chance Openda
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
4 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine top news n.1 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Immagine top news n.2 Roma, contatto Gasperini-Zirkzee: l'olandese ha detto sì. E l'esborso può essere da record
Immagine top news n.3 Il Milan offre a Maignan un contratto da 7 milioni fino al 2029: c'è l'apertura del francese
Immagine top news n.4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.5 Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Immagine top news n.6 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
Immagine top news n.7 Zirkzee o Raspadori? In attesa del suo regalo di Natale, Gasperini perde Pellegrini per un mese
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.2 L'anno che verrà: quattro possibili recuperi per il 2026, il punto sull'infermeria del Cagliari
Immagine news Serie A n.3 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine news Serie A n.4 Bologna, per gennaio l'obiettivo è un centrale (magari mancino). Monitorati 3 profili in Brasile
Immagine news Serie A n.5 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Immagine news Serie A n.6 Oggi alle 18 nuovo appuntamentao con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche giocate per un talento (quasi) mai espresso
Immagine news Serie B n.2 Modena, Santoro amaro dopo la sconfitta col Monza: "Volevamo chiudere bene l'anno"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.4 Serie B: Frosinone, Venezia e Palermo devono rispondere al Monza. Le gare di oggi
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Cesena, i convocati di Aquilani: recupera solo Buglio, out in quattro
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, scontro salvezza con il Sudtirol. Abate: "Vari acciacchi, ma niente alibi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.5 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.6 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?