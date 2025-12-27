Fantacalcio, 17^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 17^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Inter)
A:
B: Scamacca
C: Carnesecchi, De Ketelaere, Zappacosta, Ederson
D: Musah, Krstovic, Zalewski, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Kolasinac, Maldini, Hien, de Roon, Samardzic, Pasalic
E: Sportiello, Brescianini
BOLOGNA (Bologna-Sassuolo)
A: Orsolini
B:
C: Holm, Cambiaghi, Castro, Odgaard
D: Lykogiannis, Ferguson, Zortea, Fabbian, Dallinga, Dominguez, De Silvestri, Rowe, Ravaglia, Miranda, Lucumi, Moro, Pobega, Immobile, Vitik
E: Ilic, Sulemana I.
CAGLIARI (Torino-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra
D: Gaetano, Borrelli, Deiola, Caprile, Luperto, Idrissi, Esposito Se., Kilicsoy
E: Pavoletti, Zappa, Obert, Pintus, Ciocci, Radunovic, Adopo, Prati, Rog, Mazzitelli
COMO (Lecce-Como)
A: Paz
B:
C: J. Rodriguez, Butez, Diego Carlos, Ramon, Douvikas
D: Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Valle, Moreno, Baturina, Caqueret, Smolcic, Perrone
E: Van der Brempt, Posch, Cavlina
CREMONESE (Cremonese-Napoli)
A:
B:
C:
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Terracciano, Vardy, Baschirotto, Vandeputte,Bonazzoli
E: Johnsen, Moumbagna, Bondo, Folino, Pezzella, Sanabria, Sarmiento, Grassi
FIORENTINA (Parma- Fiorentina)
A:
B: Kean
C: Mandragora, Gudmudsson
D: Piccoli, Dodò, De Gea, Fortini, Gosens, Parisi, Fagioli
E: Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Ndour, Pongracic, Viti
GENOA (Roma-Genoa)
A:
B:
C: Martin
D: Frendrup, Ellertsson, Carboni, Thorsby, Malinovskyi, Vitinha, Vasquez, Colombo
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana, Masini, Ekuban, Ekhator, Otoa, Sommariva
HELLAS VERONA (Milan-Hellas Verona)
A:
B:
C:
D: Montipo, Orban, Bernede, Giovane
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati, Oyegoke, Harroui, Bella - Kotchap, Mosquera, Gagliardini
INTER (Atalanta -Inter)
A: Lautaro, Thuram
B: Dimarco
C: Bastoni, Akanji, Barella, Zielinski
D: Frattesi, Bisseck, Diouf, Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Esposito P., Carlos Augusto, Sucic, Sommer
E: Palacios
JUVENTUS (Pisa-Juventus)
A:
B: Yildiz
C: Conceicao, Di Gregorio, Kalulu
D: Koopmeiners, McKennie, Zhegrova, Locatelli, Openda, David, Kostic, Thuram, Cambiaso,
E: Joao Mario, Perin, Adzic, Miretti, Kelly, Rouhi
LAZIO (Udinese--Lazio)
A:
B: Zaccagni
C: Provedel,
D: Marusic, Vecino, Provstgaard, Cataldi, Cancellieri, Gila, Castellanos, Noslin
E: Patric, Mandas, Belhayane, Tavares, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro
LECCE (Lecce-Como)
A:
B:
C:
D: Gallo, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Sottil, Falcone, Tiago Gabriel,
E: Kouassi, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh, Siebert, Kaba
MILAN (Milan-Verona)
A: Pulisic, Rabiot, Leao
B: Maignan, Saelemaekers
C: Pavlovic, Modric, Bartesaghi
D: Loftus-Cheek, Ricci, Tomori, Gabbia
E: Odogu, Balentien, Terracciano, De Winter, Nkunku, Estupinan, Jashari
NAPOLI (Cremonese-Napoli)
A: McTominay, Neres
B: Savic, Hojlund
C: Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, Noa Lang, Rrahmani, Beukema, Politano
D: Olivera, Juan Jesus, Lucca, Vergara
E: Marianucci, Ambrosino
PARMA (Parma-Fiorentina)
A:
B:
C: Valeri, Pellegrino
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ondrejka, Bernabè, Delprato, Benedyczak, Oristanio
E: Djuric, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Sorensen, Circati, Guaita, Estevez, Troilo
PISA (Pisa-Juventus)
A:
B:
C: Tourè
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Aebischer, Semper, Piccinini, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Meister, Angori
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Denoon
ROMA (Roma-Genoa)
A:
B: Soulè, Svilar
C: Konè, Mancini, Cristante, Dybala, Wesley
D: Rensch, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso, Baldanzi, Angelino, Dovbyk
E: Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Tsimikas, Ghilardi,
SASSUOLO (Bologna-Sassuolo)
A:
B:
C: Konè I., Thorstvedt, Volpato, Matic, Laurientè
D: Fadera, Vranckx, Candè, Muric, Doig, Idzes, Muharemovic,
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz, Walukiewicz
TORINO (Torino-Cagliari)
A:
B: Vlasic
C: Adams, Zapata, Simeone
D: Ngonge, Asllani, Maripan, Lazaro, Casadei, Paleari, , Anjorin, Ismajli, Gineitis
E: Pedersen, Dembelè, Tameze Ilkhan, Nije, Abhouklal, Nkounkou
UDINESE (Udinese-Lazio)
A:
B: Zaniolo
C: Solet, Davis
D: Piotrowski, Bertola, Zanoli, Ekklenkamp, Kabasele, Buksa, Karlstrom, , Sava
E: Goglichidze, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Ehizibue, Lovric
