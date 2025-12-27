Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.

Dal cilindro di Spalletti stavolta spunta Zhegrova. Il tecnico di Certaldo ha avuto bisogno di un po' di tempo per studiarlo. Voleva capirlo fino in fondo anche perché in quella posizione l’allenatore bianconero ha un giocatore che lo fa impazzire, il portoghese Conceicao. La grande abilità di Spalletti, oltre a fare gruppo con lo spogliatoio, è quella di immaginare nuove posizioni in campo per i suoi allievi. Contro il Pisa l’ingresso di Zhegrova ha spaccato la gara. Spingendo la squadra bianconera ha un successo pesante. La sfida dell’Arena Garibaldi ha dimostrato una volta di più he questa Juve ha bisogno di proporre contemporaneamente tre attaccanti. Un percorso che diventerà ancor più

necessario quando il buon Luciano ritroverà Vlahovic. Che rispetto a David ed Openda è di un altro pianeta anzi di un’altra galassia. Con tre uomini offensivi anche Yildiz cambia di colpo passo.

Il caso Fiorentina è sempre più incredibile. La sconfitta di Parma è un pugno nello stomaco per le speranze di salvezza della squadra viola. Chi comanda deve decidere subito il futuro di Vanoli. Per il momento l’ex tecnico granata non ha dato la scossa sperata. Ma se l’idea è quella di cambiarlo va cambiato nelle prossime 48 ore. Lasciarlo in bilico sdarebbe un altro autogol. Ma chi decide se tenere o meno Vanoli? Paratici sembra aver raggiunto un accordo con la Fiorentina ma prima dei 5-6 gennaio non sarà disponibile. E già questa è una storia strana. Paratici dovrebbe già essere andato dai dirigenti del Tottenham per chiedere di essere lasciato libero subito. Non torna niente.

Nel frattempo terrei viva anche l’ipotesi di un ritorno di Pioli. E’ sotto contratto ed è meglio dei nomi che circolano per il dopo Vanoli. E penso anche dello stesso Vanoli.

La Dea contro l’Inter. E’ questo il piatto forte di questo turno di campionato. Continuo a pensare che la squadra di Chivu abbia un qualcosa in più nella corsa al titolo rispetto a Napoli e Milan. Ma aspetto ancora dai nerazzurri un segnale forte. La sfida di Bergamo è un passaggio importante. Non ci sarà Lookman, corteggiato un’estate intera dal club nerazzurro e ora impegnato con la Coppa d’Africa ma occhio a Scamacca. Il bomber di Palladino sta tornando ai suoi livelli migliori e vuole convincere il cittì Gattuso a preferirlo a Kean. L’Inter ha bisogno di accelerare prima del ritorno della Champions. O stacca ora il Milan oppure poi sarà costretto a duellare fino alla fine contro i rossoneri che potranno far pesare la non partecipazione alle Coppe.

A proposito di Milan, non mi entusiasma l’arrivo di Fullkrug. Non ha le stigmate del campione. Ma capisco la logica che ha portato il club rossonero a questa operazione. Il Milan in questa prima parte della stagione ha perso punti preziosi contro le piccole. Punti pesanti nella corsa scudetto. Fullkrug è un bomber, sa incidere dentro l’area di rigore avversaria. Vedremo se il tedesco riuscirà a essere la pedina giusta per completare un mosaico da titolo.