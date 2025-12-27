Serie B, i migliori portieri dopo la 18ª giornata: Joronen prende il largo
Il 18° turno di Serie B, l’ultimo del 2025, si è chiuso con una serie di risultati importanti. Il Frosinone, primo in classifica, non va oltre l’1-1 contro l’Empoli, permettendo così al Monza, vittorioso a Modena, di accorciare. Bene Venezia e Palermo; benissimo il Catanzaro al 5° successo consecutivo. In coda, invece, vittorie importanti di Sampdoria e Spezia.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la diciottesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.53 (17)
2. Klinsmann (Cesena) 6.42 (18)
3. Pigliacelli (Catanzaro) 6.31 (18)
4. Fulignati (Empoli) 6.28 (18)
5. Festa (Mantova) 6.25 (18)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.