Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto
Il 18° turno di Serie B, l’ultimo del 2025, si è chiuso con una serie di risultati importanti. Il Frosinone, primo in classifica, non va oltre l’1-1 contro l’Empoli, permettendo così al Monza, vittorioso a Modena, di accorciare. Bene Venezia e Palermo; benissimo il Catanzaro al 5° successo consecutivo. In coda, invece, vittorie importanti di Sampdoria e Spezia.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la diciottesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.56 (18)
2. Mignani (Cesena) 6.47 (18)
3. Sottil (Modena) 6.39 (18)
4. Stroppa (Venezia) 6.39 (18)
5. Abate (Juve Stabia) 6.36 (18)
6. Inzaghi (Palermo) 6.31 (18)
7. Andreoletti (Padova) 6.19 (18)
8. Bianco (Monza) 6.14 (18)
9. Aquilani (Catanzaro) 6.11 (18)
10. Gorgone (Pescara) 6.08 (6)
11. Chiappella (Virtus Entella) 6.06 (18)
12. Biancolino (Avellino) 6.03 (18)
13. Dionigi (Reggiana) 6.03 (18)
14. Castori (Südtirol) 6.03 (18)
15. Dionisi (Empoli) 6.00 (11)
16. Gregucci (Sampdoria) 5.95 (10)
17. Donadoni (Spezia) 5.93 (7)
18. Calabro (Carrarese) 5.92 (18)
19. Modesto (Mantova) 5.75 (2)
20. Vivarini (Bari) 5.25 (6)
Esonerati
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
