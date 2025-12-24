TMW Radio Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"

A commentare le notizie di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Gianni Bezzi.

A chi dedica un messaggio ora?

"All'allenatore della Lazio Sarri, che ha tribolato in questa stagione. Ha fatto un grande lavoro dopo quanto accaduto nelle prime giornate. E ora vedremo se avrà una mano dal mercato".

Juve a Pisa a caccia del tris:

"Juve in grande crescita, sta facendo un ottimo lavoro Spalletti. Avevo dei dubbi sul prendere la squadra in corsa, ora si vede sempre di più la mano del tecnico. Sarà comunque un campo difficile il Castellani, anche se il Pisa fa fatica a trovare un attaccante giusto. La Juve ora è una squadra, rispetto a quanto visto negli ultimi anni".

Può tornare per lo Scudetto?

"Spalletti è un allenatore che fa vedere l'impronta del suo gioco, però è anche vero che Allegri è un allenatore che ha dimostrato di saper fare cose importanti. Io dico che Spalletti per esprimere un certo gioco ha bisogno anche di certi giocatori in rosa. Sta confermando di essere un allenatore da club".

Zirkzee, Raspadori e Dragusin: così a cosa può ambire la Roma?

"Gasperini ha dei problemi in attacco. Nel lotto delle big la Roma è quella che ha segnato di meno. Credo che un giocatore come Zirkzee potrebbe essere ideale per Gasperini".

Atalanta-Inter cosa può dirci?

"E' un test importante per l'Inter, può dire molte cose sulla crescita di questa squadra. Chivu deve acquisire più personalità. L'Atalanta deve anche verificare chi è, perché ogni tanto ha delle battute d'arresto".