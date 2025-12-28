Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, dopo la vittoria contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "Una partita è sempre complicata, ancor di più a dicembre. Ma siamo contenti di vincere. Queste partite di solito non se le ricordano in tanti, ma sono tre punti molto importanti, che ci permettono di andare in avanti in classifica. Queste partite sono molto importante per rafforzare il carattere della squadra. Tutti così hanno la consapevolezza di poter vincere anche soffrendo. Abbiamo le qualità in avanti per far paura, anche se subiamo".
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
