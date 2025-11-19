Zielinski: "Dolore a polpaccio e bassa schiena". Oggi l'Inter lo valuterà

Protagonista in campo, ma dolorante. Oggi l’Inter riabbraccerà Piotr Zielinski, a segno con la Polonia nella gara con Malta, ma che rientrerà a Milano con qualche acciacco fisico: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi - riporta TVP Sport -. Non ha senso lamentarsi, ma il campo non era adatto. Per quanto mi riguarda, posso dirvi che il polpaccio e la parte bassa della schiena erano molto doloranti ma mi riprenderò da questa partita".

Zielinski, si diceva in apertura, è tra i giocatori che Chivu ritroverà oggi alla Pinetina, insieme a Sucic, Calhanoglu e ai cinque azzurri. Domani toccherà a Manuel Akanji, che ieri sera con la Svizzera ha centrato la qualificazione ai Mondiali 2026.

Il centrocampista ex Napoli sarà valutato dal tecnico romeno, anche se al momento non sembra esservi alcun allarme in casa Inter. Pochi dubbi anche sulle condizioni di Hakan Calhanoglu: il regista turco ha dolore al polso, ma non dovrebbe saltare il derby, che per lui ha ovviamente un sapore ancora più speciale. Diversi dubbi, invece, su Denzel Dumfries: il fastidio alla caviglia sinistra che lo ha costretto a rinunciare agli impegni con l’Olanda dovrebbe tenerlo ai box con il Milan. Pronto Carlos Augusto sulla fascia destra.