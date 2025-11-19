Franco Vazquez: "Noi fantasisti siamo una specie in via d'estinzione. Dybala fiore raro"

“Noi fantasisti siamo una specie in via di estinzione”. Franco Vazquez parla così al Corriere dello Sport. Il trequartista della Cremonese, autentica rivelazione di questo inizio di campionato, si è soffermato su un calcio sempre più fisico, che è il campionato anche dei quarantenni Modric e Dzeko: “Posso arrivarci anche io,, ci arriverò. Però il calcio va sempre più verso la forza. Uno come Dybala, per esempio, è un fiore raro”.

I due, connazionali - anche se Vazquez ha vestito pure la maglia dell’Italia, per quanto solo in amichevole -, hanno condiviso la maglia di un Palermo indimenticabile per qualità e giocate: “Lo sento almeno una volta a settimana, quando si è fatto male mi sono preoccupato. È un fratello e mi sono divertito da matti con lui”.

Adesso, al suo fianco, c’è Jamie Vardy - “un altro campione” -, e nel futuro c’è proprio la sfida alla Roma di Dybala: “Avrei voluto essere allenato da Gasperini, mi avrebbe migliorato”. Spazio anche al racconto del soprannome El Mudo: “In Argentina abbiamo un problema, non ci mollano più. Nemmeno mia mamma mi chiamava più Franco. Il Mudo era mio fratello, io il Mudato. Poi lui ha la lasciato la squadra e sono diventato il muto maggiore”.