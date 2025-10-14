Nel radar della Serie A - Antonio Raimondo, a Frosinone per rilanciarsi. E il Bologna lo aspetta

Il Bologna lo ha plasmato nel suo vivaio, il Frosinone lo sta lanciando in Serie B e l’Italia Under 21 ne fa un punto di riferimento: il nome è Antonio Raimondo, classe 2004, l’attaccante che ha tutti i riflettori puntati addosso. In prestito ai ciociari per fare esperienza, Raimondo sta dimostrando un potenziale da Serie A che rende il suo ritorno in rossoblù, a scadenza prestito, uno degli appuntamenti più attesi del prossimo calciomercato.

Le qualità: caratteristiche da centravanti moderno

Alto 185 cm e dotato di un solido fisico, Raimondo unisce le qualità della prima punta a un’ottima tecnica e rapidità d’esecuzione. Il suo piede preferito è il sinistro, che usa con cinismo in zona gol. Nonostante la giovane età, dimostra un’eccellente efficacia sotto porta, come confermano i suoi tiri e il numero di reti segnate in rapporto ai minuti giocati in questo inizio di stagione in Serie B. È un attaccante moderno, capace di creare occasioni da gol (pur mantenendo margini di miglioramento) e di partecipare attivamente alla manovra offensiva.

Il percorso: dall’esordio in A al ruolo da protagonista

La storia di Raimondo inizia nelle giovanili di Cesena e Bologna, dove si fa notare totalizzando cifre impressionanti (44 gol in 80 presenze tra le formazioni giovanili). Il punto di svolta arriva prestissimo: il 17 maggio 2021 esordisce in Serie A con la maglia del Bologna, lanciato da Siniša Mihajlović. Dopo l’esperienza fondamentale alla Ternana, dove nella stagione 2023/2024 colleziona 38 presenze e 9 reti in Serie B, oggi il Frosinone rappresenta il vero trampolino di (ri)lancio per consolidare il suo talento. Convocato regolarmente nell’Italia Under 21, il suo valore di mercato è in costante crescita (stimato intorno ai 3 milioni di euro), e il Bologna lo aspetta per inserirlo stabilmente nel suo progetto di massima serie al termine del prestito.

Antonio Raimondo, la sua scheda

Nato il: 18 marzo 2004

Nazionalità: italiana

Posizione: attaccante

Piede: Destro

Squadra attuale: Frosinone

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2029 (Bologna)