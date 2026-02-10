Venezia, Stroppa: "Stasera abbiamo sbagliato davvero tanto,"

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta casalinga della sua squadra contro il Modena.

L'analisi del match.

Abbiamo perso l'equilibrio presto, abbiamo avuto le occasioni, ma non siamo stati bravi come al solito. Il Modena ha meritato nel primo tempo, nella ripresa abbiamo avuto opportunità per riprendere il risultato, ma non siamo stati così bravi. Stasera non abbiamo fatto le cose semplici e abbiamo sbagliato davvero tanto. Non abbiamo vinto i duelli e fatto la solita partita tecnica. Serata che archiviamo, ma ne faremo tesoro”.

Il confronto con la partita con il Frosinone.

“Non posso analizzare la partita allo stesso modo, oggi è stato diverso. Il Modena ha meritato sicuramente la partita, abbiamo avuto numeri importanti, come nei tiri, ma la qualità sicuramente non è stata all’altezza”.

Il commento sul Modena.

“La qualità del Modena si è vista stasera, ma non parlo mai delle squadre avversarie. La formazione che ha schierato Sottil? Dovete chiederlo a lui, sicuramente è complicato recuperare in pochi giorni, serve attingere da quello che si ha disposizione in rosa”.

L'episodio di Doumbia al VAR.

"Non ho capito niente perchè è stato chiamato fallo, poi è stato chiamato per un possibile rigore e infine la punizione tolta".