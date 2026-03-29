Roma, Doumbia nel mirino per il centrocampo: è uno dei punti fermi del Venezia

La Roma monitora con attenzione il profilo di Issa Doumbia, centrocampista del Venezia che sta disputando una stagione sopra le righe con la maglia dei lagnari. Il classe 2003 è uno dei punti fermi della formazione veneta, attualmente in testa alla classifica, e sta contribuendo alle fortune di Stroppa.

Doumbia ha collezionato 31 presenze, arricchite da 6 gol e 4 assist: secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Roma ha iniziato a seguire il giocatore, inserendosi in una corsa che coinvolge anche Milan e Inter. La concorrenza è dunque elevata, segno di come il talento del giovane stia emergendo con forza.

Sul fronte internazionale, Doumbia si trova di fronte a una scelta: nato in Italia, è nel mirino della Costa d’Avorio, che vorrebbe convincerlo a rappresentare la propria nazionale. Il giocatore, però, sembra orientato a puntare sull’azzurro, con l’obiettivo di costruirsi un futuro in Serie A. Anche in questo senso, l’interesse dei club italiani potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per la sua crescita, come sottolineato dal quotidiano torinese.