Venezia, tesoretto Doumbia: a gennaio rifiutate 4 proposte. A giugno potrebbe valere 10 milioni

Il Venezia continua a godersi le prestazioni di Issa Doumbia, centrocampista pescato due anni fa in Serie C nelle fila dell’AlbinoLeffe che a gennaio è stato al centro del mercato internazionale. Il classe 2003 finora ha infatti recitato un ruolo da protagonista dei lagunari – quattro gol e tre assist in 23 presenze – attirando così le attenzioni di diversi club europei che hanno bussato alla porta dei veneti nel mercato di riparazione trovando però la porta sbarrata.

Come riporta Tuttosport il nazionale Under 21 azzurro è stato cercato da Southampton, Celtic, Bruges ed Espanyol con cifre che arrivavano attorno ai sei milioni di euro. Tutte rifiutate però dal Venezia che non ha voluto smontare una squadra che sta funzionando e si trova ora al primo posto dopo aver raccolto 34 punti nelle ultime 12 gare. Vista l’età del calciatore e il suo essere nel giro azzurro inoltre il club è consapevole che in futuro dalla sua cessione si possa incassare una cifra importante specialmente in caso di promozione in Serie A.

In estate infatti la sua valutazione, se proseguirà così in campionato, potrebbe aggirarsi sui dieci milioni di euro. Ovvero dieci volte tanto rispetto a quel milione che gli arancioneroverdi versarono nelle casse degli orobici per prelevarlo nel 2024.