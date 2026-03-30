Abodi sul Barbera per Euro '32: "La proprietà vuole investire. Oggi aggiornamento con le parti"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai microfoni di Italpress a margine dell'avvio dei dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo, soffermandosi sulla questione del restyling dello stadio Renzo Barbera che potrebbe rientrare fra quelli scelti per ospitare l'Europeo del 2032: “Mi sembra che la proprietà del Palermo abbia voglia di investire e migliorare una grande infrastruttura che rappresenta un elemento primario della città. - spiega Abodi – Bisogna però capire quali saranno le condizioni”.

“Credo che oggi faremo un aggiornamento indispensabile per capire la tabella di marcia e la situazione all'interno del Consiglio Comunale, oltre al rapporto con la Regione che, come sapete, è proprietaria dell'area. - conclude Abodi – Noi faremo la nostra parte, come già detto, per tutte quelle realtà che in questa prima fase concorrono all'Europeo del 2032. Come in tutte le competizioni vinceranno i migliori”.