Sampdoria, Ioannou: "Dobbiamo migliorare sulle palle inattive. A Empoli per vincere"

“Abbiamo preso un gol su palla inattiva e sicuramente dobbiamo lavorare di più su queste situazioni perché subiamo tanti gol così. In ogni allenamento ci alleniamo, ma evidentemente dobbiamo fare meglio”. Il laterale della Sampdoria Nikolas Ioannou parla così dopo il pareggio col Frosinone ai canali ufficiali del club: “Nella ripresa il mister ci ha detto che dovevamo giocare di più e cercare di segnare per rientrare in partita, e così è stato. - prosegue il calciatore come riporta Aampdorianews.it - Non è più il momento di parlare, ma di lavorare e dimostrare sul campo, dobbiamo iniziare a vincere e fra tre giorni avremo un’altra partita dove provarci”.

Ioannou poi parla del suo ingresso per un compagno infortunato dopo metà primo tempo: “Prima della partita il mister ci ha detto che dovevamo stare tutti pronti. Dopo 20 minuti c’è stato l’infortunio di Depaoli, e io e gli altri ragazzi che sono subentrati abbiamo fatto la differenza, ed è quello che dobbiamo continuare a fare perché siamo una squadra e il minimo è questo, chi entra deve dare tutto”.

Infine uno sguardo all’Empoli: “Dobbiamo recuperare e lavorare per la prossima partita. A Empoli non sarà facile, ma dobbiamo cercare di ottenere i tre punti. Noi giocatori dobbiamo prenderci più responsabilità e andare in Toscana per vincere”.