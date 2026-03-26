TMW Shpendi trascina l'Empoli. E con i gol può battere anche i record di altri illustri goleador

La classifica marcatori di Serie B ha un re, che sembra indiscusso, Joel Pohjanpalo del Palermo, che comanda con 21 reti quella singolare graduatoria; se poi il finlandese verrà ripreso o meno, si vedrà nelle gare che rimangono da qui al termine della regular season, ma di certo c'è che al momento è piuttosto folto il secondo gradino del podio, dove figura anche Stiven Shpendi dell'Empoli, che ha toccato quota 13 centri dopo la doppietta rifilata al Pescara nella gara che ha anticipato la sosta per le Nazionali, e ha riportato gli azzurri alla vittoria casalinga dopo quattro mesi.

Numeri importanti quelli siglati dal classe 2003 in questo ultimo mese, quindi, ma al rientro della sosta i suoi gol saranno più che mai decisivi non solo ai fini dei risultati di squadra, ma anche personali. Da dopo la stagione 2021/2022, infatti, nessun attaccante dell'Empoli è riuscito a superare le 13 reti con cui Andrea Pinamonti chiuse l'annata - allora in Serie A, eguagliando per altro i centri di Massimo Maccarone nel torneo 2015/2016 -, ma ora Shpendi ha la grande occasione, considerato poi che mancano ancora sei gare al termine della regular season.

E non finisce qui. Shpendi potrebbe anche raggiungere e superare il citato Maccarone, che nel campionato cadetto 2013/2014 toccò 15 centri, cinque in meno di quelli che nell'annata 2020/2021 segnò Leonardo Mancuso; anche questo, un traguardo non impossibile. Più complicato, forse, raggiungere il Francesco 'Ciccio' Tavano della stagione 2013/2014: 22 i centri conclusivi. Ma mai mettere limiti alla provvidenza...