TMW Shpendi è tornato a brillare nell'ultimo mese. L'Empoli si aggrappa a lui nella corsa salvezza

Nella corsa salvezza, che si preannuncia serratissima in queste ultime sei gare, l’Empoli può contare su uno Stiven Shpendi ritrovato. L’attaccante albanese nell’ultimo mese è tornato a segnare con continuità, dopo essere rimasto a secco da fine novembre fino a metà febbraio, superando non solo la doppia cifra, ma anche quei 12 gol che rappresentavano il suo massimo stagionale seppur segnati in Serie C nell’anno della promozione del Cesena.

Dalla sfida contro la Reggiana del 15 febbraio scorso a quella contro il Pescara nell’ultimo turno infatti Shpendi ha messo a segno sette reti – una più di quelle messe a segno fino ad allora – raggiungendo quota 13 in campionato. Ma non solo: nelle ultime sette gare – col Catanzaro era assente – il classe 2003 ha messo a segno anche le sue prime doppiette con la maglia dei toscani: la prima nel 2-2 contro il Frosinone, la seconda appunto contro il Pescara nella vittoria per 4-2.

C’è inoltre un altro dato che fa ben sperare: solo in un’occasione, contro il Bari, infatti l’Empoli ha perso quando è andato in gol Shpendi. Per il resto i suoi gol hanno contribuito a portare a casa cinque vittorie e altrettanti pareggi. Gli Azzurri dunque si aggrappano a lui per questo rush finale per conquistare una salvezza che è diventata l’obiettivo strada facendo.