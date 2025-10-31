Favasuli: "Sono venuto al Catanzaro per Aquilani. Il mister ha un grande futuro davanti"

Una sfida, quella giocata ieri, che ha visto Costantino Favasuli brillare nella fila del Catanzaro, che in occasione della 10ª giornata del campionato di Serie B ha battuto - in rimonta - un Mantova in crisi aperta: prima il cross che ha propiziato l’autorete di Majer, poi la prima rete con maglia giallorossa che ha chiuso definitivamente la contesa.

Come si legge su calciocatanzaro.it, proprio quest'oggi il giocatore è tornato a parlare del match. Queste, le sue parole: "Nel primo tempo potevamo fare meglio, poi abbiamo giocato un buon secondo tempo. Sono felice per la prestazione, ma domenica prossima ci aspetta un’altra partita tosta. E a quella voglio pensare, perché voglio fare sempre meglio. Da calabrese sento tanto questa maglia e voglio dare tutto per i nostri tifosi. Non so quale sarà il mio futuro, ma sono felice di essere qui: la mia terra mi dà quel qualcosa in più, per ora penso a fare bene a Catanzaro dove mi sento a casa”.

Nota conclusiva, a mister Alberto Aquilani, che siede sulla panchina delle aquile da questa estate: "Lo conosco da quattro anni, per me è un padre calcistico. Sono venuto qui anche perché c’era lui. Aquilani per me ha solo pregi, ha un grande futuro davanti: sono legato personalmente a lui, quindi posso esprimere solo parole positive”.