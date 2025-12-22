Focus TMW La Top11 della Serie B: Calò disegna calcio, Keita fa quello che vuole in campo

La giornata di Serie B conferma valori sempre più definiti. Il Venezia espugna Modena e lancia un segnale forte nella corsa alla promozione diretta, mentre il Monza si rialza travolgendo la Carrarese. Il Frosinone continua a correre e supera lo Spezia, ancora lontano dalla svolta con Donadoni. Non decolla il Palermo di Inzaghi, fermato sul 2-2 dall’Avellino in crescita. Pari tra Padova e Sampdoria, punto più utile ai veneti. In extremis il Sudtirol evita la sconfitta con l’Entella.

Questa la Top11 della 17ª giornata del campionato di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 3-4-3):

Klinsmann 7 (Cesena) - Monumentale nell'arco di 5 minuti con 3 grandi parate nel secondo tempo con i suoi sotto di un uomo.

Birindelli 8 (Monza) - Imprendibile. Il figlio d'arte oggi è ovunque, dove la sua spinta si è fatta sentire più che mai. Realizza un gol da cineteca dopo pochi minuti, per poi chiudere praticamente la gara col gol del momentaneo 3-0.

Antonini 7 (Catanzaro) - Si conferma difensore con il vizio del gol, il suo colpo di testa consente al Catanzaro di chiudere virtualmente la partita. Crescita esponenziale per un giocatore a tratti insuperabile.

Delli Carri 7 (Monza) - Solidità difensiva ed aggressività offensiva per lui, che ha anche il merito di raddoppiare il computo dei suoi.

Sounas 7 (Avellino) - Regia offensiva di qualità sulla trequarti con accelerazioni improvvise e cross calibrati per i compagni. La combinazione con Missori che porta al vantaggio firmato Biasci nasce dalla sua visione di gioco. Tentativo spettacolare con lo scorpione di Besaggio su suo assist arretrato.

Calò 7,5 (Frosinone) - Protagonista assoluto in mezzo al campo, batte il corner che porta al gol dell'1-0 e poi mette la firma sull'assist per il raddoppio di Ghedjemis. Disegna calcio, confermandosi un punto di forza di questo Frosinone

Ranocchia 7,5 (Palermo) - Mancino violento al volo sulla respinta di Daffara che riapre la gara dopo il vantaggio dell'Avellino. Cross calibrati dalla sinistra che creano costanti grattacapi alla difesa campana. Regia offensiva di qualità assoluta con accelerazioni improvvise e assist millimetrici.

Fusi 7 (Padova) - Uomo ovunque, il primo a ripiegare e bravo anche a farsi trovare in avanti come in occasione del pari.

Keita 8 (Monza) - Trascina i suoi non solo con le parole, ma anche con i fatti. Fa praticamente quello che vuole sia in mezzo al campo, che in avanti, portandosi a spasso l'intera Carrarese con le sue folate.

Nasti 7 (Empoli) - Ci prova subito dal limite, poi con una bella rovesciata. E' sua la rete che vale vittoria e zona playoff.

Yeboah 7 (Venezia) - Il numero 10 è il miglior in campo e lo dimostra in tutto l'arco del match. Tanti spunti, tap-in decisivo e sfiora ripetutamente la doppietta. Nella ripresa, anche complice la stanchezza, spreca.