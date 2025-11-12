Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"

“Gorgone ha lavorato da secondo quasi sempre in piazze molto importanti, penso a Bari, Frosinone, Palermo, Ascoli e Arezzo, fino al salto di qualità con l'esperienza da allenatore in prima nella Lucchese dove ha compiuto un mezzo miracolo. Ora gli si prospetta questa nuova sfida molto stimolante”. Il direttore sportivo Marco Giannitti parla così del probabile approdo del tecnico Giorgio Gorgone, che ha conosciuto nel corso dell’esperienza al Frosinone, sulla panchina del Pescara ufficializzato nella giornata di oggi: “Con il suo carattere riuscirà sicuramente a farsi voler bene dalla tifoseria e con un presidente come Sebastiani al suo fianco potrà fare bene”.

Il dirigente intervistato da Il Centro parla poi delle prime impressioni che gli destò quando lo conobbe: “Già da subito avevo intuito che era dotato di una certa personalità. Si calò perfettamente nel ruolo di allenatore in seconda, ma si vedeva che aveva delle idee che gli avrebbero permesso di diventare primo allenatore”.

Infine uno sguardo sulla sue qualità migliori: “Gorgone ha dimostrato di essere abile con i giovani. Poi l'aspetto bello è che si è lasciato in buoni rapporti in tutte le piazze dove ha giocato da calciatore come Lucca e ora Pescara. Credo che sia giunto a un bivio della sua carriera”.