Luis Henrique delude? L'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: occhi sull'esterno del Genoa

L'Inter si aspettava qualcosa in più da Luis Henrique, che fin qui non ha risposto come avrebbe dovuto. Pagato circa 25 milioni di euro, Cristian Chivu lo ha sempre difeso, così come ha fatto la società, ma la verità è che i nerazzurri lo hanno preso per il suo estro, la sua duttilità, la sua rapidità, i suoi dribbling, i suoi assist e anche i suoi gol. Di tutto ciò però si è visto davvero poco.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, non è escluso che le strade del brasiliano e quella del club di Viale della Liberazione possano dividersi per poi ritrovarsi un domani. Non un addio definitivo, anzi, solo un arrivederci che però permetterebbe a Marotta, Ausilio e Baccin di andare a caccia di un nuovo rinforzo, un vice di Denzel Dumfries.

Il profilo che è sui taccuini degli uomini mercato dell'Inter è quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, ma l'interesse più concreto è quello del Napoli di Aurelio De Laurentiis, a sua volta alla ricerca di un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo e soprattutto desideroso di accontentare Antonio Conte, più che mai arrabbiato e deluso per il recente atteggiamento mostrato dalla squadra in campo. Vedremo tra qualche mese chi dei due la spunterà.