...con Marco Giannitti

© foto di Federico Gaetano
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

"La Nazionale e i tifosi cha hanno contestato? Io sono d'accordo con Gattuso, da quando è arrivato ha fatto solo vittorie. La storia dice che negli ultimi anni l'Italia non ha fatto il Mondiale, ma ora dobbiamo giocarci i playoff. Il malcontento dei tifosi è dovuto dai risultati del passato, bisogna stare uniti". Così a TuttoMercatoWeb.com Marco Giannitti, direttore sportivo, ex tra le altre di Frosinone e Perugia.

Che Italia vede all'orizzonte?
"Qualcosa sta nascendo. Vedi Pio Esposito. Ma tecnicamente siamo ancora più indietro. Anche se pure l'Under 21 un po' sta crescendo. Spero che Gattuso, come ha fatto con Pio Esposito, possa prendere in considerazione anche altri ragazzi giovani. Comunque a livello di temperamento questa Nazionale mi piace".

Andremo al Mondiale?
"Penso proprio di sì".

Serie A: come vede lo sfogo di Conte?
"Non lo condivido. E' un grandissimo allenatore, se ha dei problemi vanno esternati non in pubblico ma dentro lo spogliatoio. Il Napoli ha vinto il campionato ed è stato rinforzato ottimamente. Un calo può esserci ma Conte è la guida principale ed è esagerato l'atteggiamento che ha avuto. E' un perfezionista, quando vede qualche problema che può dargli fastidio si irrita. Ma deve avere fiducia nei suoi giocatori".

Chi vincerà lo Scudetto?
"Se la Roma prende un attaccante, può dire la sua per lo Scudetto".

La Fiorentina è ripartita da Vanoli.
"Hanno iniziato un progetto che non è nato bene. Vanoli è un allenatore caratteriale, può dare la scintilla giusta. Ma il progetto era partito bene con Palladino l'anno scorso".

Serie B: Alvini tra i protagonisti con il Frosinone. Arranca la Samp...
"Conosco bene Alvini, quello che dice lo pensa veramente. Il connubio Stirpe-Alvini è vincente, sono due persone che si trovano. Il Presidente ha ridato quel senso di appartenenza che ha fatto la differenza durante il nostro periodo soddisfacente. Questi ragazzi hanno a cuore le sorti del Frosinone. Il Palermo non sta dominando per la forza che ha, potenzialmente è la squadra più forte. La Samp è la grande incompiuta: sbagliare ancora è grave, parliamo di una società blasonata".

La Sampdoria pare preferisca gli algoritmi agli scout.
"Sono le mode del momento. Come quando compri un jeans e poi non va più di moda. Andare con gli algoritmi senza risorse umane mi sembra qualcosa di surreale. L'algoritmo fa parte a sé, ma io preferisco gli operatori che vanno a vedere le partite".

E lei direttore?
"Aspetto un progetto convincente, anche in C per tornare in B. Seguo molto la Serie C, sono un grande tifoso del Casarano. E intanto aspetto il progetto migliore".

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
