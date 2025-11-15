Brunet trascina la rimonta del Campobasso: "Gol liberatorio, dopo l’intervallo è scattato qualcosa"

Juan Brunet si prende la scena nella vittoria in rimonta del Campobasso sul Forlì, firmando il gol che ha riaperto il match e acceso la spinta rossoblù verso i tre punti. Ai microfoni di TRSP il centrocampista racconta la sua soddisfazione: “Sono molto felice, aspettavo questo gol da quando sono arrivato. Ringrazio Claudio Cristallo per la spizzata al primo palo: è stato il segnale di svolta della partita”.

Il primo tempo, però, non era stato all’altezza delle aspettative. Brunet analizza così le difficoltà iniziali: “Eravamo troppo lunghi e il loro play aveva campo per muoversi liberamente. La pressione non era corretta. Nell’intervallo il mister Lucchini e il direttore sono intervenuti con chiarezza: ci hanno ricordato che si trattava soprattutto di un problema mentale”.

La reazione della squadra nella ripresa è stata immediata e determinante: “Il 2-0 è un risultato pericoloso, ma quando fai il 2-1 cambia tutto. Lo sapevamo. Abbiamo messo in campo intensità, cattiveria e compattezza. Questa è la strada giusta”.

Guardando al futuro, Brunet non ha dubbi: “Vincere dà fiducia. Lavoriamo bene con entrambi i moduli e dobbiamo dare continuità. Possiamo fare di più, e dipende soltanto da noi”.