Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: il responso dei primi accertamenti
Arrivano aggiornamenti riguardo alle condizioni dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo che era circolata la notizia sul fatto che fosse uscito acciaccato dall'ultima gara giocata contro l'Inghilterra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com dai primi accertamenti sembra aver accusato un sovraccarico all'adduttore, dovrà riposare ma le sue condizioni non preoccupano.
Da capire dunque se il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, sceglierà di schierarlo nuovamente nella partita, ormai inutile ai fini della qualificazione - mancata - della sua squadra, prevista domani alle 18 contro la Lettonia.
