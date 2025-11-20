Finalmente ci siamo, il Papu Gomez è pronto a tornare in campo nel derby Padova-Venezia

L’ultima volta il debutto era saltato per un problema muscolare. Stavolta però dovrebbe essere davvero il momento: sabato alle 17.15 il derby Padova-Venezia potrà finalmente vedere in campo il Papu Gomez, campione del mondo con l’Argentina e nuovo colpo della neopromossa squadra di Andreoletti, già protagonista di un buon avvio di stagione e ora pronta a puntare ai playoff.

La squalifica di due anni per doping è terminata il 20 ottobre e il Papu, che compirà 38 anni il 15 febbraio, avrebbe dovuto esordire già il 26 contro la Juve Stabia, ma un guaio muscolare ha fatto slittare tutto, con l’Euganeo già sold out. Il derby, però, è un palcoscenico ancora migliore per accoglierlo.

Da questa settimana Gomez si allena con il gruppo e l’idea è una prima convocazione con possibile ingresso nella ripresa. Nonostante i due anni senza gare ufficiali, si è mantenuto in forma allenandosi seriamente, anche grazie all’ospitalità del Renate, e dal 20 agosto ha potuto lavorare con il Padova.

Il d.t. Mirabelli ha scelto di puntare su di lui l’11 luglio, battendo la concorrenza di diversi club sudamericani. L’argentino, legatissimo all’Italia sin dai tempi del Catania, ha accettato con entusiasmo un biennale con un club che sogna il ritorno in Serie A, obiettivo che lui stesso ha dichiarato di voler condividere. Lo riporta Tuttosport.