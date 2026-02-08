Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"

Nel 3-3 contro il Padova per la Juve Stabia è tornato al gol Andrea Gabrielloni. Lo stesso centravanti ex Como ha preso la parola dopo il termine della sfida. Ecco quanto riportato da ViviCentro:

“Il gol è stata una liberazione perché vengo da mesi difficili. Sono arrivato con tante aspettative e mi sono dovuto fermare nel mio momento migliore, ma non voglio più pensare ai problemi passati. Voglio ripagare la fiducia che tutto il club ha ed ha avuto in me, quindi voglio continuare così. Abbiamo perso due punti, come a Reggio Emilia, e non deve succedere ancora. Non è mancato qualcosa nel chiuderla perché dopo aver subito il 2-1 abbiamo segnato la terza rete. Forse abbiamo concesso un calcio d’angolo un po’ stupido che ha portato il 3-2 e lì la partita si è riaperta. È un po’ quello che è successo con l’Entella, ma lì ci è andata bene. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita e della palla. Il segreto della Juve Stabia è il gruppo, posso dirlo con certezza. Abbiamo tutti caratteristiche diverse e il mister le mescola bene. Saremo tutti importanti in una fase in cui si giocherà tantissimo. Mi trovo bene con tutti e cerco di adattarmi alle caratteristiche di chi ho a fianco.

Se dovessimo continuare a stare in queste posizioni di classifica ovviamente verrà la voglia di capire dove potremo arrivare. C’è tanto equilibrio, tante squadre forti e noi vogliamo dire la nostra.

Futuro? Non so cosa succederà, ma nemmeno ci sto pensando. Voglio fare il massimo in questi mesi e poi vedremo. Qui mi trovo bene, abito a 500 metri dallo stadio, ho legato con tutti, ma è presto per pensare al futuro".