Cremonese, Nicola sul mercato: "La società sa perfettamente su cosa lavorare"

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport la sfida persa contro l'Inter allo stadio Zini. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si riparte dal pezzo di gara fatto nel finale?

"Si parte dal fatto che per quello che potevamo fare oggi abbiamo fatto una grande prestazione, siamo contati, in 12-13. Molti si sono resi disponibili senza che ce ne fossero le condizioni, come nel caso di Grassi. Sono contento dell'inserimento dei nuovi, Djuric e Maleh, sono riusciti a dare già un contributo alla squadra. Milan (Djuric) ha caratteristiche che mancavano, Youssef (Maleh) invece abbiamo bisogno della sua sostanza. Dispiace, abbiamo avuto diverse situazioni in cui potevamo fare gol. Abbiamo avuto un paio di ripartenze notevoli, l'occasione con Ceccherini, il palo di Zerbin. Bravi i ragazzi, questo è lo spirito che ci serve per essere competitivi contro una squadra di grandi valori".

Un bravo anche ad Audero dopo quel brutto episodio?

"L'episodio si commenta da solo, il fastidio lo ha avuto e un po' di rintronamento, credo che abbia dimostrato una professionalità incredibile da questo punto di vista, fermo restando che non voglio andare oltre nel commento".

Chiede un altro sforzo alla società sul mercato?

"Lo sappiamo dal primo giorno, sappiamo che non ci sono molte squadre in lotta per la salvezza, perché le squadre si strutturano. Chi arriva al primo anno come noi deve già fare un passo avanti per mantenere la categoria. Sappiamo che possiamo lottare con le 4-5 squadre in lotta per la salvezza. I giocatori sono già arrivati e ci hanno dato una parte del loro contributo, anche se magari sappiamo che bisogna tenere conto dei tempi di inserimento per chi non ha molte partite alle spalle. La società sa perfettamente su cosa lavorare, sta completando il suo lavoro, noi completiamo il nostro in campo, siamo sereni".