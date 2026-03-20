Mantova, Modesto è carico: "Vincere a Modena dopo 47 anni sarebbe bellissimo"

Al via nella giornata di domani la 32ª giornata del campionato di Serie B, che tra le altre, contrapporrà il Mantova al Modena, nel match che alle ore 19.30 prenderà il via allo stadio 'Alberto Braglia'.

Dello stesso confronto, come si legge su tuttomantova.it, ha parlato il tecnico Francesco Modesto: "Anche se abbiamo avuto poco tempo, siamo riusciti a recuperare bene sia a livello fisico che mentale, aspetto importante per una gara così sentita: dispiace non avere con noi i nostri tifosi, il calcio è della gente, e qui in città si sente tanto. C'è un sostegno molto radicato, anche allo stadio vedo tante famiglie, tanti bambini che vengono a vedere la propria squadra del cuore. Ed è bellissimo. Come bellissimo sarebbe vincere a Modena dopo 47 anni".

Il discorso si sposta quindi al match, che non vedrà la presenza dell'infortunato Meroni: "Non sarà semplice, ma possiamo dire la nostra giocando con umiltà e lottando su ogni pallone. Dovremmo essere bravi a metterci ogni volta qualcosina in più, anche perché il Mantova è una squadra costruita per vincere, con una rosa di alta qualità, che ha alzato ulteriormente il livello: non dimentichiamoci che per molte giornate sono stati primi e hanno comunque raccolto 47 punti".