Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"

Nella giornata di ieri l’Italia ha salutato Orlando per trasferirsi a Fort Lauderdale, nel sud della Florida, sede della seconda amichevole contro gli Stati Uniti che andrà in scena nella notte italiana fra lunedì e martedì (ore 19 locali, l’1.00 di notte italiana, diretta su Rai 2). Dal ritiro della Azzurre ha parlato l’esterna Valentina Bergamaschi che è tornato sul 3-0 subito nella prima amichevole soffermandosi sull’ambiente che ha fatto da cornice alla sfida.

“Vedere uno stadio così pieno è sempre speciale, come lo è stata l’atmosfera che ci ha accompagnate durante tutta la partita. - ha dichiarato l’esterna della Roma come riporta il sito della FIGC - Sarebbe bello portare tutto questo anche da noi perché i tifosi sono la nostra arma in più e ci possono dare una grandissima mano, soprattutto nei momenti di difficoltà”.

Spazio poi alla forza della formazion4e a stelle e strisce: “Sono atleticamente devastanti, hanno fisicità da vendere e grande intensità di gioco. - prosegue Bergamaschi parlando ancora dell’atmosfera che si respira -A Orlando abbiamo sentito tante persone, compresi i diversi connazionali presenti nella tribuna opposta alle panchine, sostenerci per tutta la gara. Ci aspetta un’altra grande atmosfera e confido nel fatto che a Fort Lauderdale i nostri tifosi saranno ancora di più perché è sempre bellissimo portare un pezzo di Italia all’estero”.