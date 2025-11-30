Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"

Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:19Calcio femminile
Tommaso Maschio

“Eravamo consapevoli della forza dell’avversario, i ritmi sono stati intensi come in ogni gara di livello internazionale. Certo noi non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione e in questo poco tempo tra una gara e l’altra stiamo lavorando anche per mettere a punto alcuni dettagli”. La centrocampista dell’Italia e del Bayern Monaco Arianna Caruso parla così dagli Stati Uniti sulle colonne di Tuttosport tornando sulla sconfitta per 3-0 contro la nazionale statunitense nella prima delle due amichevoli in programma: “L’insegnamento principale è che bisogna sempre andare al 200%, ci vogliono quella corsa in più e quella volontà di andare con forza su ogni duello. Abbiamo tanta qualità con la palla fra i piedi, ma dobbiamo essere più lucide per capitalizzarla al meglio”.

La calciatrice parla poi della sua esperienza in Germania e di come l’abbia aiutata a crescere nonostante il primo impatto, nel gennaio scorso, non sia stato semplice perché la squadra andava forte, raccontando il tanto lavoro fatto per ritagliarsi uno spazio, ma sottolineando come quella fatta fosse la scelta giusta sia a livello personale sia professionale: “Il campionato tedesco è molto fisico e con tantissima qualità. Giocare in una squadra di vertice che ha spesso il pallino del gioco mi ha aiutato a crescere nel palleggio, ma anche a sviluppare una personalità solida che ti permetta di gestire ogni momento della gara”.

Infine un pensiero a quel Mondiale del 2027, che si giocherà in Brasile, che è il prossimo obiettivo della formazione di Soncin: “Prima bisogna qualificarsi e non è scontato anche se abbiamo alle spalle un Europeo positivo, ma non dobbiamo sentirci appagate. Sfidare squadre come gli Stati Uniti ci aiuterà moltissimo in questo senso”.

Articoli correlati
Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e... Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
"Calcio femminile nella storia. Investite su di noi". Il Messaggero apre con le parole... "Calcio femminile nella storia. Investite su di noi". Il Messaggero apre con le parole di Caruso
Euro '25, quattro azzurre presenti sugli spalti per assistere a Spagna-Svizzera Euro '25, quattro azzurre presenti sugli spalti per assistere a Spagna-Svizzera
Altre notizie Calcio femminile
Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà... Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia... Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"... Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per... Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia... Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"... Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile... Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.2 Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Pierotti e Banda nel tridente di DiFra, Baroni con Vlasic
Immagine top news n.3 Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio può salutare
Immagine top news n.4 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.5 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.6 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.7 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, per Scuffet esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: Semper out per virus influenzale
Immagine news Serie A n.2 Inter, Sucic rivendica: "Meritavamo di più, ma dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie A n.3 Lecce-Torino 2-1, le pagelle: Falcone mette i guantoni sui 3 punti, Asllani da incubo
Immagine news Serie A n.4 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine news Serie A n.5 Hernanes sull'Inter: "Non c'è un problema-Sommer: manca equilibrio difensivo"
Immagine news Serie A n.6 Cecchi Gori: "Nel 2002 la Fiorentina mi è stata rubata. Tornerei a dare una mano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sebastiani: "Ho visto il miglior Pescara della stagione. Gol annullato? È un caso limite"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Monza, le formazioni ufficiali: c'è Ciurria per Colpani. Piscopo sull'out sinistro
Immagine news Serie B n.3 Lupo: "Bari? Vivarini deve dare un'identità alla squadra. In B facile scivolare e riprendersi"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, a inizio settimana sbarca il patron Roberts: serie di summit per uscire dalla crisi
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Pohjanpalo: "Tripletta? È la prima volta che segno con mio padre allo stadio"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Sampdoria, il gol è un problema: le due squadre fanalino di coda in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si ferma la rincorsa del Perugia: festeggia la Juve Next Gen con Puczka
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise dopo il pari col Novara: "Stiamo facendo passi in avanti, pagata un'ingenuità"
Immagine news Serie C n.3 Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…