Serie B, i migliori difensori dopo la 14ª giornata: Tiritiello rimane saldo in vetta
Quattordicesima giornata di Serie B che va in archivio con una serie di risultati importanti. Come la vittoria del Frosinone che avvicina il Monza (che non va oltre il pari contro la Juve Stabia) e supera un Modena senza vittorie da tre giornate. Tre vittorie consecutive, invece, per Venezia ed Empoli. Bene il Padova che ritrova i tre punti dopo un digiuno durato cinque giornate. In coda, invece, sorride solo lo Spezia.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la quattordicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Difensori
1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.54 (12)
2. Carboni (Monza) 6.38 (8)
3. Lovato (Empoli) 6.33 (12)
4. Zampano (Modena) 6.29 (14)
5. Tonoli (Modena) 6.27 (13)
