De Ketelaere rinato con Palladino: "Bella settimana, avanti così! Grazie per il supporto"

"Bella settimana, continuiamo così! Grazie per il supporto". Charles De Ketelaere, protagonista tanto contro l'Eintracht Francoforte in Champions quanto contro la Fiorentina in campionato, ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram per il doppio successo consecutivo dell'Atalanta di mister Palladino, già capace le corde giuste nella sua squadra.

Le parole di Berat Djimsiti a Sky Sport sulle novità introdotte da Palladino

"Mister Palladino ha toccato i punti importanti in alcuni giocatori, in campo si vede. Tanti elementi ora puntano sempre l'uomo, questo ci mancava. Là davanti abbiamo calciatori di livello e in queste ultime due partita si è vista una differenza".

Le parole di De Ketelaere a Sky Sport dopo la Fiorentina

"Abbiamo fatto un'altra buona prestazione dopo quella di mercoledì. Dovevamo vincere, era importante farlo anche in campionato ed è stato bello riuscirci dinanzi ai nostri tifosi. Abbiamo creato di nuovo tante occasioni stasera (ieri, ndr), segnando 3 gol a Francoforte e 2 oggi. È bello".