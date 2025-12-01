Lecco, nota congiunta con l'Amministrazione Comunale sul 'Rigamonti - Ceppi'

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto la conferma da parte dell’Amministrazione Comunale dell’impegno a destinare fondi per l’adeguamento della cabina elettrica dello stadio Rigamonti-Ceppi. L’intervento è necessario per garantire la piena funzionalità dell’impianto e per evitare cali di tensione, nonché scongiurare il rischio di sospensione della partita e i conseguenti problemi di sicurezza durante lo svolgimento delle gare interne. Un atto che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nello stadio, un bene pubblico strategico per la città, e di proseguire nella riqualificazione strutturale avviata negli ultimi anni.

“Su tutti gli altri temi in campo, a partire dalla revisione anticipata della convenzione attualmente in vigore e valorizzazione delle migliorie apportate, vi sono buone prospettive – dichiara l’assessore allo Sport Emanuele Torri – Il Rigamonti-Ceppi è patrimonio della città e dei suoi tifosi: il Comune di Lecco è al fianco della squadra e intende collaborare nel garantire un impianto moderno e funzionale, all’altezza delle ambizioni sportive e del ruolo che il calcio riveste per Lecco”.

Così il presidente della Calcio Lecco 1912, Aniello Aliberti: “Sono veramente soddisfatto dell’esito della riunione tenutasi giovedì 27 novembre presso la sede della Calcio Lecco 1912 con il sindaco Gattinoni e gli assessori Torri e Rusconi. Un incontro costruttivo e pragmatico, dal quale è scaturita la possibilità di realizzare in breve tempo la cabina elettrica, nonché rivedere la convenzione attuale. Mi sento di affermare quindi che l’ipotesi Zanica è ormai tramontata: continueremo a giocare al Rigamonti-Ceppi e ciò mi riempie di gioia, perché a mio avviso in nessun altro stadio al mondo potremmo ricevere lo stesso calore da parte dei tifosi lecchesi”.