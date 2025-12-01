Di Gennaro durissimo: "Fagioli e Gudmundsson non servono a nulla alla Fiorentina"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina e oggi commentatore sportivo, ha analizzato in maniera molto netta il momento della squadra di Vanoli a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina non ce la può fare da sola. Quello che sta succedendo a Firenze era inimmaginabile. Però i tifosi possono fare tanto, li conosco. Ora c'è bisogno di una spinta forte in queste quattro partite, c'è bisogno di capire che vanno incoraggiati. Dzeko è un leader, io lo reputo tale, pensavo potesse fare di più in campo però. In questo momento manca ancora la capacità di soffrire e di capire il momento. Ma forse ieri si sono resi conto tutti della situazione".

Qual è la soluzione?

"C'è da stringersi tutti e capire cosa si fa. Tornare un po' ai vecchi metodi. La Fiorentina non può retrocedere, sarebbe un incubo nell'anno del centenario. Ma deve entrare nell'ottica che quest'anno è diverso. E servono scelte forti, anche dal punto di vista dei giocatori".

Quali?

"Fagioli per me è un giocatore forte, come Gudmundsson. Ma adesso per la squadra non servono a nulla. Servono altri giocatori. Il talento non basta, serve l'anima, se loro non ce l'hanno non devono giocare. Vanoli lo sa, è esperto. Lo ripeto, di nuovo: nell'anno del centenario la Fiorentina non deve andare in Serie B. Io sono preoccupato e sconfortato, perché quella maglia la sento ancora tanto".