Potenza, De Giorgio: "'È tornata la squadra sbarazzina. Incazzato per i 10' di recupero"

Bella vittoria per 3-1 sul Casarano per il Potenza di Pietro De Giorgio. Il tecnico del club lucano ha analizzato i temi della sfida nel corso della conferenza stampa post-partita (fonte TuttoC):

"A Cosenza avevamo fatto una delle nostre peggiori prestazioni - analizza proprio il tecnico rossoblù. - Poi è successo che abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali per stare dietro a squadre fortissime, ma non abbiamo vinto partite dominate come Altamura o Latina. Zero punti in due trasferte pesanti, silenzio stampa, staff in discussione… i ragazzi avevano perso un po’ di tranquillità e certezze. Quando manca quella serenità, in questa categoria paghi tutto. Per fortuna abbiamo superato il momento, sono tornati i risultati e soprattutto la prestazione. Oggi (ieri, ndr) è tornata quella squadra sbarazzina, tranquilla e, quando sta così, diverte".

E c'è comunque un neo nel risultato di ieri: il rigore subito al decimo minuto di recupero: "Sì, sono incazzato per il gol, perché con 6 minuti di recupero già generosi siamo arrivati a 10 senza motivo apparente. Però è vero: da tre partite abbiamo un’intensità difensiva completamente diversa. I ragazzi parlano, si aiutano, hanno livelli di attenzione e concentrazione altissimi. Rocchetti ha trovato la condizione (ha fatto la preparazione da solo), Novella sta facendo partite straordinarie. Oggi abbiamo fatto spettacolo, giocate che in Serie C si vedono raramente. Quando la squadra si diverte, fa divertire anche il pubblico: è la cosa che mi rende più felice, purché sia legato al risultato".

15 marcatori diversi in stagione: dato impressionante che fotografa il momento del Potenza. "È un dato su cui lavoriamo tanto. Metà squadra non ha ruoli fissi: occupano gli spazi con grande intelligenza, attaccano l’area con cattiveria. Oggi è servita anche la doppietta di Selleri (finalmente un attaccante centrale), ma il gran merito del primo gol è suo che attacca forte il primo palo e sbarella mezza difesa. Le mezzali arrivano, i quinti spingono: non è casuale, è frutto di lavoro".

I mesi di novembre e dicembre l’anno scorso videro il momento migliore dei lucani, poi a gennaio il calo: "Se abbiamo già studiato i dati fisici per evitare che si ripeta? Esatto. Stiamo confrontando i volumi e i tipi di lavoro di questo periodo con quelli dell’anno scorso. La coincidenza è impressionante: i cali fisici e di risultati sono arrivati negli stessi momenti (Benevento, Cosenza, Cavese quest’anno; Trapani, Benevento, Crotone l’anno scorso). Stiamo andando a ritroso per capire se c’è qualcosa da correggere. Al ritorno non vogliamo ripetere lo stesso errore".