Caos arbitri in A, si riflette sull'introduzione del Football Video Support: ecco cosa cambierebbe
Il futuro dell'arbitraggio in Serie A potrebbe subire una svolta epocale, specie alla luce degli ultimi episodi che hanno scatenato una marea di polemiche e interpretazioni. A detta del quotidiano Il Messaggero, dai vertici dell'AIA filtrano riflessioni importanti sull'introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema attualmente in fase di sperimentazione in Serie C che cambierebbe radicalmente le dinamiche della tecnologia in campo.
Non si tratterebbe tecnicamente di un semplice VAR a chiamata, ma di una revisione profonda del protocollo attuale. Il Football Video Support prevede infatti la presenza di un quinto ufficiale addetto a bordo campo, che dalla sua postazione comunica col direttore di gara nel momento in cui dalla panchina arriva la richiesta di revisione di un episodio e si limita a far scorrere le immagini per mostrarle al direttore di gara, senza suggerire decisioni.
Ogni allenatore ha a disposizione due challenge a partita e può chiedere la revisione per gol, rigori, cartellini rossi diretti, scambio di identità. Se la chiamata dell'allenatore si rivela corretta, il tecnico mantiene la card per il challenge; in caso contrario, la perde. Qualcosa di veramente rivoluzionario per come concepiamo oggi il massimo campionato italiano, ma la domanda sorge spontanea: basterebbe a placare ogni polemica?
